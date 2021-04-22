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松山慈惠堂台北母娘文化季保民遶境 首度移駕宜蘭
台北松山慈惠堂每年公益捐助宜蘭，今年舉辦「2021台北母娘文化季保民遶境嘉年華」也將首度移駕宜蘭，今天雙方共同宣布4月30日的遶境活動，當天會有數十輛哈雷重機擔任母娘聖駕開路先鋒，同時安排鑽轎儀式，晚上進駐中興文創園區舉辦晚會。
慈惠堂主祀瑤池金母，自建堂以來即熱心公益，不間斷舉辦敬老、撫孤恤殘、急難救助、營養午餐、清寒獎助學金等關懷活動，宜蘭每年受益良多，106年捐贈1輛救護車、住警器2000顆，107年捐贈住警器2500顆，110年3月15日捐贈住警器2000顆，也預計於今年捐贈救護車16輛給宜蘭縣，造福縣民。
松山慈惠堂表示，為發揚傳統民俗文化，每年舉辦的「台北母娘文化季」已成為北台灣年度重要的母娘信仰民俗活動，包括移星禮斗法會、慈悲楷模與孝悌楷模選拔、孝親感恩成年禮、萬人淨山活動、祈天護國佑民大法會等，系列活動壓軸「保民遶境嘉年華」遊行隊伍有藝閣車、花車、陣頭車、神將團共同參與，盛大的藝陣遊行。
這次為廣大宜蘭鄉親好朋友都能感受母娘恩澤，規劃遶境宜蘭，將由數十輛哈雷重機擔任母娘聖駕開路先鋒，20輛藝閣車及數百信徒大德隨行重達上千公斤母娘神橋遶境，遶境隊伍自礁溪沿台九省道，經過宜蘭中山路、羅東中正路、南門路、興東路，晚上在五結中興文創園區舉行「2021台北母娘文化季松山慈惠堂母娘之光晚會」。
此外，母娘神轎隊伍行經宜蘭市中山路與宜蘭橋路口、羅東中山公園、五結中興文化園區等路段，特別安排鑽轎儀式，歡迎大家一起參加遶境祈福。
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