快訊

2機師染疫 莊人祥：等接觸者採檢結果全出爐 才能研判感染源

新冠境外移入+4！3女1男分自哈薩克、菲律賓及印尼入境

聽新聞
test
0:00 / 0:00

松山慈惠堂台北母娘文化季保民遶境 首度移駕宜蘭

聯合報 / 記者戴永華／即時報導
松山慈惠堂舉辦的台北母娘文化季保民遶境活動，首度移駕到宜蘭，主辦單位今天說明活動。 圖／縣政府提供
松山慈惠堂舉辦的台北母娘文化季保民遶境活動，首度移駕到宜蘭，主辦單位今天說明活動。 圖／縣政府提供

台北松山慈惠堂每年公益捐助宜蘭，今年舉辦「2021台北母娘文化季保民遶境嘉年華」也將首度移駕宜蘭，今天雙方共同宣布4月30日的遶境活動，當天會有數十輛哈雷重機擔任母娘聖駕開路先鋒，同時安排鑽轎儀式，晚上進駐中興文創園區舉辦晚會。

慈惠堂主祀瑤池金母，自建堂以來即熱心公益，不間斷舉辦敬老、撫孤恤殘、急難救助、營養午餐、清寒獎助學金等關懷活動，宜蘭每年受益良多，106年捐贈1輛救護車、住警器2000顆，107年捐贈住警器2500顆，110年3月15日捐贈住警器2000顆，也預計於今年捐贈救護車16輛給宜蘭縣，造福縣民。

松山慈惠堂表示，為發揚傳統民俗文化，每年舉辦的「台北母娘文化季」已成為北台灣年度重要的母娘信仰民俗活動，包括移星禮斗法會、慈悲楷模與孝悌楷模選拔、孝親感恩成年禮、萬人淨山活動、祈天護國佑民大法會等，系列活動壓軸「保民遶境嘉年華」遊行隊伍有藝閣車、花車、陣頭車、神將團共同參與，盛大的藝陣遊行。

這次為廣大宜蘭鄉親好朋友都能感受母娘恩澤，規劃遶境宜蘭，將由數十輛哈雷重機擔任母娘聖駕開路先鋒，20輛藝閣車及數百信徒大德隨行重達上千公斤母娘神橋遶境，遶境隊伍自礁溪沿台九省道，經過宜蘭中山路、羅東中正路、南門路、興東路，晚上在五結中興文創園區舉行「2021台北母娘文化季松山慈惠堂母娘之光晚會」。

此外，母娘神轎隊伍行經宜蘭市中山路與宜蘭橋路口、羅東中山公園、五結中興文化園區等路段，特別安排鑽轎儀式，歡迎大家一起參加遶境祈福。

松山慈惠堂舉辦的台北母娘文化季保民遶境活動，首度移駕到宜蘭，縣長林姿妙歡迎大家一起遶境祈福。 圖／縣政府提供
松山慈惠堂舉辦的台北母娘文化季保民遶境活動，首度移駕到宜蘭，縣長林姿妙歡迎大家一起遶境祈福。 圖／縣政府提供
松山慈惠堂舉辦的台北母娘文化季保民遶境活動，首度移駕到宜蘭。 圖／縣政府提供
松山慈惠堂舉辦的台北母娘文化季保民遶境活動，首度移駕到宜蘭。 圖／縣政府提供

遶境 法會 羅東

延伸閱讀

全台特殊媽祖「省親」遶境西屯廖家故居！4月24日登場

宜蘭感謝勞工朋友辛苦 51勞動節招待免費暢遊綠博

近10年首見！破百隻瀕危大濱鷸現蹤宜蘭

颱風舒力基接近台灣！ 晚間起東北角宜蘭花蓮有雨

相關新聞

花東縱谷公路拓寬計畫今動工 通車將可省30分鐘車程

交通部改善省道台9線花東縱谷公路拓寬計畫，今天台東瑞豐至永安拓寬工程動工，公路總局局長許鉦漳、立委劉櫂豪、廖國棟等人出席...

松山慈惠堂台北母娘文化季保民遶境 首度移駕宜蘭

台北松山慈惠堂每年公益捐助宜蘭，今年舉辦「2021台北母娘文化季保民遶境嘉年華」也將首度移駕宜蘭，今天雙方共同宣布4月3...

花蓮環境消毒滅小黑蚊 自製天然防蚊利器

每到春夏季節，花蓮小黑蚊開始肆虐，被叮咬皮膚會紅腫發癢。吉安鄉公所除了每年3、6、9月針對環境清潔消毒外，日前更舉辦「防...

基隆祥豐街民眾怨爛路要擺脫惡名 協調2年有成汰換舊管

基隆市祥豐街因自來水管老舊，破管及漏水頻率高，但上方有中油管線汰換不易，長期以來路面東補一塊，西補一塊，被稱為基隆的爛路...

宜蘭感謝勞工朋友辛苦 51勞動節招待免費暢遊綠博

迎接五一勞動節，宜蘭縣政府為感謝勞工朋友辛勤奉獻，訂於5月1日（周六）勞動節當天，免費招待全國勞工朋友進入宜蘭綠色博覽會...

台東長照手冊 創6大族語對照版

台東縣政府為體貼原住民長者，將長照宣導手冊轉譯成6大族語，邀請族語老師共同研究拼音、排版，讓長輩更了解長照服務，手冊將發...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。