花東縱谷公路拓寬計畫今動工 通車將可省30分鐘車程

交通部改善省道台9線花東縱谷公路拓寬計畫，今天台東瑞豐至永安拓寬工程動工，公路總局局長許鉦漳、立委劉櫂豪、廖國棟等人出席。未來，全線完工後，花東車程可縮短半個小時。

劉櫂豪表示，他上任立委後即積極督促公路總局儘速規畫辦理花東縱谷公路拓寬，歷經與中央、地方溝通，終於在2019年環評通過後，有了好的開始，今天動工縱谷公路將邁向新的里程碑。

省道台9線花東縱谷公路，幾十年來多處路段僅為2線雙向車道，對於車流輛不斷增大及道路運輸的需求，地方民眾及民代多次反映中央道路拓寬或興建快速道路，獲中央核定規畫改善。

今天公路拓寬首標在台東瑞豐至永安段舉行動工典禮，包括許鉦漳、劉櫂豪、廖國棟及地方機關代表等人出席與會。會場除進行工程簡報，也舉行鏟土儀式，祈求工程圓滿順利。

花東縱谷公路拓寬計畫北起台東花蓮縣界，南止至台東市綠色隧道終點，總經費142.09億元，分10段標案陸續施做，2027年完成。原道路全長51公里，拓寬改善後縮短為45公里。