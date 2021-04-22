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花蓮環境消毒滅小黑蚊 自製天然防蚊利器

聯合報 / 記者王思慧／花蓮即時報導
吉安鄉公所舉辦「防蚊寶」天然植物精油防蚊液（膏）研習手作課程，吸引民眾參與。圖／吉安鄉公所提供
吉安鄉公所舉辦「防蚊寶」天然植物精油防蚊液（膏）研習手作課程，吸引民眾參與。圖／吉安鄉公所提供

每到春夏季節，花蓮小黑蚊開始肆虐，被叮咬皮膚會紅腫發癢。吉安鄉公所除了每年3、6、9月針對環境清潔消毒外，日前更舉辦「防蚊寶」天然植物精油防蚊液（膏）研習手作課程，利用檜木純露、檸檬尤加利、薰衣草等原料，自製防蚊利器，減少被叮咬的情況。

小黑蚊學名為「台灣鋏蠓」，喜愛吸血，棲息在陰暗潮溼的地方，以青苔、樹林中藍綠藻為食，由於體型非常小，當皮膚紅腫、發癢時，才發現已被叮咬，因花蓮山多平原少，是小黑蚊的最佳棲息地，大家都戲稱小黑蚊是花蓮特「慘」。

為用天然方式防治小黑蚊，吉安鄉公所辦理天然植物精油防蚊液（膏）研習課程，由老師李宜蓁傳授製作秘訣，將天然植物油加入蜂蠟、檜木純露，放入量杯隔水加熱，攪拌後，選用檸檬尤加利、薰衣草等香草精油調製，以提升香氣及驅蚊效果。

鑄強國小附設幼兒園主任王瑞琪參與此次研習課程時說，小黑蚊叮咬容易干擾孩童學習情緒，除環境清潔，天然的防蚊液（膏）是最佳備用選擇，不僅適合大人使用，更能替敏感肌膚的孩童設計，希望能推廣到學校，讓師生減少被叮咬的情形。

志學國小五年級的陳小妹妹說，也因為自己很喜歡參加戶外活動，常被小黑蚊叮到受不了，回去後要跟同學分享這防蚊利器，為防蚊作準備。

吉安鄉長游淑貞表示，除公部門定期進行消毒工作，更提醒民眾，從自身環境落實「巡、倒、清、刷」四步驟，並使用純天然精油提升防禦力，促使防治病媒蚊孳生率更佳有效。

另外，花蓮市公所為降低小黑蚊生長密度，陸續於轄內公園、幼兒園及高中以下的學校等，共84個處所進行藥劑噴灑作業，預計10月底前完成。

吉安鄉公所舉辦「防蚊寶」天然植物精油防蚊液（膏）研習手作課程，利用檜木純露、檸檬尤加利、薰衣草等原料，自製防蚊利器，減少被叮咬的情況。圖／吉安鄉公所提供
吉安鄉公所舉辦「防蚊寶」天然植物精油防蚊液（膏）研習手作課程，利用檜木純露、檸檬尤加利、薰衣草等原料，自製防蚊利器，減少被叮咬的情況。圖／吉安鄉公所提供

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