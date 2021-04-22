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基隆祥豐街民眾怨爛路要擺脫惡名 協調2年有成汰換舊管

聯合報 / 記者游明煌／基隆即時報導
坑洞多基隆祥豐街爛路擺脫惡名，台水中油協調2年要汰換改善了。記者游明煌／攝影
坑洞多基隆祥豐街爛路擺脫惡名，台水中油協調2年要汰換改善了。記者游明煌／攝影

基隆市祥豐街因自來水管老舊，破管及漏水頻率高，但上方有中油管線汰換不易，長期以來路面東補一塊，西補一塊，被稱為基隆的爛路，經協調2年多，台水、中油決定共同施工汰換舊管，預計6月底前完成改善，屆時可全面重新刨鋪徹底改善，擺脫爛路惡名。

祥豐街是市區通往海濱地區重要的道路之一，但長期以來道路品質不良，讓市民在通行時都必須格外小心，只能以「貼藥膏」方式改善，受到民眾抱怨。

市議員張顥瀚今天會同立委蔡適應服務處、台水、中油、市府、區公所及里長等單位人員會勘。目前工程已開始，施工路段只能單向輪流通行，交通大受影響。

張顥瀚表示，祥豐街道路品質一直為市民詬病，主因為道路下方管線老舊，一但管線破損就會造成道路陷落，過去往往東補一塊西補一塊，未實質改善道路環境。2019年時自來水公司提出管線汰換工程，卻因管線上方有中油及其他單位的管路，須協調各單位一起施作，才能一次解決道路的問題，經過辦公室多次的協調，並向中油爭取汰管預算後，終於順利在4月19日進場施作。

汰管工程預計6月底完成，張顥瀚要求施工廠商應遵守交通維持計畫的要求，派駐義交人員協助管理交通，降低對通勤、通學及周邊居民交通的衝擊。。

水公司第一區管理處指出，從祥豐街98號開始施作，到祥豐街198巷海關宿舍門口，會逐段單邊施工，工程預計要2個月的工作天才能完成，會請義交在現場指揮交通。祥豐街地下水管已達汰換年限，之前破管率很高，因水管多是在中油管線下方，中油也要汰換管線，因此兩單位共同辦理管線汰舊更新改善。

坑洞多基隆祥豐街爛路擺脫惡名，台水中油協調2年要汰換改善了。記者游明煌／攝影
坑洞多基隆祥豐街爛路擺脫惡名，台水中油協調2年要汰換改善了。記者游明煌／攝影
坑洞多基隆祥豐街爛路擺脫惡名，台水中油協調2年要汰換改善了。記者游明煌／攝影
坑洞多基隆祥豐街爛路擺脫惡名，台水中油協調2年要汰換改善了。記者游明煌／攝影
坑洞多基隆祥豐街爛路擺脫惡名，台水中油協調2年要汰換改善了。記者游明煌／攝影
坑洞多基隆祥豐街爛路擺脫惡名，台水中油協調2年要汰換改善了。記者游明煌／攝影
坑洞多基隆祥豐街爛路擺脫惡名，台水中油協調2年要汰換改善了。記者游明煌／攝影
坑洞多基隆祥豐街爛路擺脫惡名，台水中油協調2年要汰換改善了。記者游明煌／攝影

中油 基隆 蔡適應

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