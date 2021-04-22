宜蘭感謝勞工朋友辛苦 51勞動節招待免費暢遊綠博

迎接五一勞動節，宜蘭縣政府為感謝勞工朋友辛勤奉獻，訂於5月1日（周六）勞動節當天，免費招待全國勞工朋友進入宜蘭綠色博覽會，暢遊位於武荖坑風景區的14個展覽區，還有8大裝置藝術，好玩好拍照。

縣政府邀請全國勞工朋友於5月1日免費入園，當天上午9點至下午5點，只要出示勞工身分證明文件，例如員工識別證、薪資單、名片暨有效證件、勞工退休金提繳名冊、職工證、勞保投保資料明細表、工會會員證或其他勞工身分證明文件等，經過大門入口「歡慶勞動節勞工服務站」工作人員認證後，即可免費進入綠博園區。