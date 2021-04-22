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宜蘭感謝勞工朋友辛苦 51勞動節招待免費暢遊綠博

聯合報 / 記者戴永華／宜蘭即時報導
宜蘭縣為了感謝勞工朋友的辛苦，訂於51勞動節，招待勞工憑證件 可以免費進入綠色博覽會。圖／綠博提供
宜蘭縣為了感謝勞工朋友的辛苦，訂於51勞動節，招待勞工憑證件 可以免費進入綠色博覽會。圖／綠博提供

迎接五一勞動節，宜蘭縣政府為感謝勞工朋友辛勤奉獻，訂於5月1日（周六）勞動節當天，免費招待全國勞工朋友進入宜蘭綠色博覽會，暢遊位於武荖坑風景區的14個展覽區，還有8大裝置藝術，好玩好拍照。

縣政府邀請全國勞工朋友於5月1日免費入園，當天上午9點至下午5點，只要出示勞工身分證明文件，例如員工識別證、薪資單、名片暨有效證件、勞工退休金提繳名冊、職工證、勞保投保資料明細表、工會會員證或其他勞工身分證明文件等，經過大門入口「歡慶勞動節勞工服務站」工作人員認證後，即可免費進入綠博園區。

綠博是宜蘭每年春季的大型環教活動，3月27日舉行至5月9日在占地60公頃的武荖坑風景區舉行，今年活動以「希望城堡」為主題，共規劃14個展區、2個水域生態遊憩區、8處裝置藝術，活動品質及口碑都還不錯。前年綠博在生態綠舟舉行，去年綠博因疫情停辦，據了解，今年綠博的票房營收已超過前年在生態綠舟舉辦的營收。

宜蘭縣為了感謝勞工朋友的辛苦，訂於51勞動節，招待勞工憑證件 可以免費進入綠色博覽會。圖／綠博提供
宜蘭縣為了感謝勞工朋友的辛苦，訂於51勞動節，招待勞工憑證件 可以免費進入綠色博覽會。圖／綠博提供
宜蘭縣為了感謝勞工朋友的辛苦，訂於51勞動節，招待勞工憑證件 可以免費進入綠色博覽會。圖／綠博提供
宜蘭縣為了感謝勞工朋友的辛苦，訂於51勞動節，招待勞工憑證件 可以免費進入綠色博覽會。圖／綠博提供

勞動節 裝置藝術 身分證

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