宜蘭囝仔全國賽大放異彩 音樂.舞蹈奪特優

「全國學生音樂比賽」及「全國學生舞蹈比賽」日前分別在苗栗縣及台北市舉行，宜蘭共有12名學生榮獲特優佳績，其中更有5名學生勇奪特優第一名。縣長林姿妙今天公開表揚，肯定學生們優秀表現，也感謝指導老師辛勞，以及家長栽培和支持。

五項全國特優第一名，包括音樂比賽國中組的中華國中林琪樺阮咸獨奏、國華國中余睿縈單簧管獨奏、高中職組蘭陽女中葉逸柔和羅東高中李昱嫻的揚琴獨奏；舞蹈比賽則是羅東國中三年級黃子芯，以現代舞奪得特優第一。

蘭陽女中表示，獲獎的三年級學生葉逸柔自小學國樂，儘管課業繁重又非就讀音樂班，仍持續練習精進，未來她將以音樂相關科系為升學目標，繼續在國樂領域發光發熱。

羅東國中黃子芯從小學舞至今9年，她去年就曾代表宜蘭參賽，拿下優等第四。今年再次出征，賽前密集訓練3個月，有時一天練舞12小時，坦言「壓力真的不小」，這次拿到好成績，很感謝學校老師和舞團老師，未來將持續朝舞蹈發展。

縣議員楊弘旻到場祝賀，他說，自己也有一雙兒女學習薩克斯風和豎笛，一路來他陪伴著孩子四處征戰，深知藝術培養過程是很不容易的。教育處表示，宜蘭縣長期推動藝文教育，每年透過補助計畫，讓學生在藝術教育能夠大展長才。