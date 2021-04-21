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宜蘭河「清明上河圖」 60米陶雕訴說舊城百年史
宜蘭河是宜蘭人的「母親之河」，最近在慶和橋下出現一幅長30公尺、寬6公尺大型陶雕，由6510片陶板構成「西堤晚眺」巨畫，訴說百年前宜蘭河和舊城的記憶圖像，相當醒目，預計端午節前完工，將成為民眾參訪及打卡熱點。
這項作品是由縣政府與彰化師大美術系教授陳世強討論後，耗時1年製作完成，已進入收尾階段。今天宜蘭高中進行校外教學，學生與縣長林姿妙共同拼貼陶雕畫的琉璃珠，大家還坐在巨畫上欣賞宜蘭河美景。
建城兩百年的宜蘭城，是宜蘭縣重要政經核心，河域沉積發展出豐厚的庶民文化和地景特色。縣政府爭取前瞻補助「宜蘭河水岸慢行道及水域活動環境改善工程」預計今年6月完工，其中有部分經費用來製作陶雕巨畫，這幅名為「西堤晚眺」畫作位於於宜蘭河慶和橋下南岸邊坡，被形容是宜蘭版的清明上河圖，圖文並茂訴說宜蘭河畔歷史。
對於宜蘭舊城相當了解的陳世強表示，陶雕畫依照1904年的台灣堡圖，呈現20世紀初宜蘭中游繁華與舊城的記憶圖像，當時全縣第一條輕便車鐵軌就位於宜蘭河，是為了建橋而設，而重要廟宇與建築、市集分布及人民生活情形，原住民、漢人、日本殖民者三大族群的歷史際遇，也都在畫中浮顯歷史記憶。
陶雕畫以6510片陶板拼貼而成，每片陶板歷經20道工序，陳世強還特別請十幾位學者專家幫忙提供意見與校對，力求真確。「宜蘭河水岸慢行道及水域活動環境改善工程」完成後，這裡不但提供民眾優質慢活的堤頂散步空間，也改善龍舟競賽相關設施，陶雕畫的文史教育更對推廣宜蘭河觀光具有畫龍點睛的效果。
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