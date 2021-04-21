宜蘭河「清明上河圖」 60米陶雕訴說舊城百年史

宜蘭河是宜蘭人的「母親之河」，最近在慶和橋下出現一幅長30公尺、寬6公尺大型陶雕，由6510片陶板構成「西堤晚眺」巨畫，訴說百年前宜蘭河和舊城的記憶圖像，相當醒目，預計端午節前完工，將成為民眾參訪及打卡熱點。

這項作品是由縣政府與彰化師大美術系教授陳世強討論後，耗時1年製作完成，已進入收尾階段。今天宜蘭高中進行校外教學，學生與縣長林姿妙共同拼貼陶雕畫的琉璃珠，大家還坐在巨畫上欣賞宜蘭河美景。

建城兩百年的宜蘭城，是宜蘭縣重要政經核心，河域沉積發展出豐厚的庶民文化和地景特色。縣政府爭取前瞻補助「宜蘭河水岸慢行道及水域活動環境改善工程」預計今年6月完工，其中有部分經費用來製作陶雕巨畫，這幅名為「西堤晚眺」畫作位於於宜蘭河慶和橋下南岸邊坡，被形容是宜蘭版的清明上河圖，圖文並茂訴說宜蘭河畔歷史。

對於宜蘭舊城相當了解的陳世強表示，陶雕畫依照1904年的台灣堡圖，呈現20世紀初宜蘭中游繁華與舊城的記憶圖像，當時全縣第一條輕便車鐵軌就位於宜蘭河，是為了建橋而設，而重要廟宇與建築、市集分布及人民生活情形，原住民、漢人、日本殖民者三大族群的歷史際遇，也都在畫中浮顯歷史記憶。