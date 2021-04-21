林務局鼓勵養殖魚塭曬池化身「飯廳」 餵飽候鳥

林務局今天表示，近年來鼓勵宜蘭養殖業者在養殖空檔，延長魚塭泥灘地狀態，成為候鳥過境時的「補給大飯廳」。日前，當地的大濱鷸單日數量已破百，是近10年來首見紀錄。

林務局羅東林區管理處育樂課長吳思儀告訴中央社記者，20年前，賞鳥者口中的姥鷸（大濱鷸），在宜蘭是十分普遍的過境水鳥，但在20年後的今天，大濱鷸的全球總數量大幅減少，與黑面琵鷺同列國際自然保護聯盟（IUCN）紅皮書的瀕危等級；雖然大濱鷸不如黑面琵鷺般廣為人知，但處境同樣危急。

她指出，大濱鷸的全球總數量大幅減少，主因是「東亞－澳洲遷徙線」的潮間帶泥灘地大量流失，以及部分地區龐大的人為獵捕壓力。除了大濱鷸，許多依賴這條遷徙線的鷸、鴴科水鳥也同樣面臨生存危機，如紅腹濱鷸、紅腰杓鷸、紅胸濱鷸、翻石鷸等都亟需關注。

吳思儀說，為了保育這群高度依賴「低水位泥灘地」環境的鷸、鴴科鳥類，羅東林管處去年起與宜蘭縣生態農業發展協會合作，推出「友善水鳥計畫」，並與宜蘭縣五結鄉季新村養殖戶達成協議，於養殖空檔的4月期間，鼓勵業者延長魚塭曬池時間到30天時間，讓魚塭維持泥灘地狀態，化身候鳥過境的「補給大飯廳」，也讓牠們有足夠體力飛往下一站。

她表示，這項計畫目前已有7名在地養殖戶加入，合作面積從去年近2.6公頃增加至7.33公頃，不只泥灘地增加，大濱鷸的數量也跟著創下新高。日前，大濱鷸單日最大量達到139隻，是宜蘭魚塭環境近10年來首見的紀錄。