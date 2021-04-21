山林中的「咬人貓」 慎防碰觸否則疼痛難耐

許多人養貓為伴，但山林中有一種貓特別凶，許多登山健行的民眾可能都遇過，那是一種叫做「咬人貓」的蕁麻科植物，它的莖葉均具有尖銳刺毛，人若觸及疼痛難忍。

肩負入山巡查任務的森林護管員表示，日前執行勤務時，因山區小徑溼滑不慎滑倒，摔入雜草叢中，爬起來時臉龐不慎碰觸到「咬人貓」，一種被咬的感覺痛到眼淚要掉下來。

新加入森林護管行列的楊文發回憶，過去看見「咬人貓」以為是野草，心生好奇伸手想把它摘下，沒想到皮膚一碰到焮毛，感覺手被電到，伴隨而來的是以針刺手指的刺痛感，之後的1、2天都很難受；此後再看見這種植物一定離它遠遠的。

「咬人貓」在台灣分布於海拔約500至3000公尺山區的陰暗潮濕林下，全株含有尖刺狀的焮毛，只要皮膚不慎碰觸，它的莖、葉上所布滿的焮毛就會刺入皮膚。

由於「咬人貓」的焮毛下方有個囊狀物，囊狀物中含有蟻酸的毒素成分，會因碰觸而產生所謂的「膨壓」作用，此時蟻酸會藉由尖刺狀的焮毛注入人體，經由皮膚表面的汗腺進入體內產生灼傷，會使患者感覺有如被蜜蜂的針螫到一般，立即有紅腫刺痛、灼熱或癢的感覺，痛苦難耐。

森林護管員表示，民眾若不慎碰觸到「咬人貓」時，先以清水清洗傷口，再以貼布黏去「咬人貓」焮毛，再取姑婆芋的汁液塗抹在傷口上，經由酸鹼中和來降低刺痛感和達到消腫止癢的功效。若周邊沒有姑婆芋，也可以用尿液、阿摩尼亞液（氨水）或用鹼性肥皂處理。

另外還有一種「咬人狗」植物，生長在台灣南部及蘭嶼、綠島等地，如同「咬人貓」一樣也是蕁麻科植物，碰觸它也是刺痛感十足。

「咬人狗」的葉子很大片，看起來很柔軟，但也千萬留意別錯認，過去老人家會提醒在山野玩的孩子，「不要拿到咬人狗的葉子擦屁股，一擦保證哇哇叫」。