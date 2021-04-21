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海象不佳二度延期 基隆嶼國際磯釣賽延到9月辦理

聯合報 / 記者游明煌／基隆即時報導
海象不佳二度延期，基隆嶼國際磯釣賽延到9月辦理。圖／基隆市政府提供
海象不佳二度延期，基隆嶼國際磯釣賽延到9月辦理。圖／基隆市政府提供

基隆市政府原定4月10日到11日舉行的「2021基隆嶼國際磯釣賽」，已因活動當日海象預報不佳延至4月24、25日舉辦。基隆市政府今天再決定，為了選手安全考量，比賽順延至9月25-09/26舉辦，若無法參賽而選擇要退費的選手，可向主辦單位辦理退費。

市府產發處表示，有鑑於近期颱風影響導致海象不佳，基隆嶼周邊海域海象浪況都超過1.5公尺以上，已超過安全警戒範圍，今天決定以選手安全考量再延期。

所有報名選手的參賽資格將轉移至9月25、26日，若無法參賽而選擇要退費的選手，可向主辦單位辦理退費，須辦理退費的選手，請於5月12日前以電子郵件聯絡工作小組信箱(kevin@transee.tw)，並填寫「2021基隆嶼國際磯釣賽退費切結書文件」回傳，主辦單位將在30個工作日內扣除匯款手續費及相關行政費用辦理退費。

今年基隆嶼國際磯釣賽首創團體積分對抗賽，並與原個人積分賽制並行，已有27位個人賽選手及15組釣魚隊伍報名，原共有72位選手參與賽事。 今年由磯釣達人沈文程為活動代言，自2018年開辦基隆嶼國際磯釣賽以來，每年都吸引許多國內頂尖釣手來到基隆嶼同場競技。

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