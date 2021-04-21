跑道、足球場遇雨易跌 北成國小盼施工一次到位

在足球賽場屢傳佳績的宜蘭縣羅東鎮北成國小，去年榮獲全國國小世界盃足球賽第六名，可是使用超過15年的操場和跑道，草地凹凸不平，就連賽道都是縫縫補補，殘破不堪。學校向中央爭取1500萬經費改善，立委陳歐珀今天邀集教育部體育署、縣府、足球委員會等單位會勘，體育署允諾優先補助。

北成國小學生數約1500人，除了年度運動會、大隊接力、足球課程，長期使用下來，操場和跑道已經老舊毀損。北成國小體育組長劉政輝表示，學生跑步、踢球時，腳步一個沒踩穩，就很容易跌倒受傷，引發安全疑慮，而且跑道遇雨容易積泥沙，滑倒等運動傷害更是頻傳。

校長陳珀伶表示，校方已經向體育署申請，爭取興建人工草皮足球場及跑道整建經費約1500萬元，今年適逢60週年校慶，希望兩工程可以一併合併，不只方便發包，施工也能一次到位。

體育署允諾優先促成補助案，也會安排專業人員到校評估規劃，盡快改善運動設施，提供師生良好學習空間。