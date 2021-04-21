合歡山杜鵑提前盛開 賞花期至6月
合歡山杜鵑花花季開跑，太魯閣國家公園管理處指出，今年花況提早2週，小奇萊、石門山玉山杜鵑花盛開中，預計5月將由台灣高山杜鵑接力綻放，呼籲上山賞花民眾遵守交通規則。
太管處合歡山管理站今天指出，合歡山杜鵑花季主要花種為玉山杜鵑、台灣高山杜鵑，花期約4月中到6月盛開，海拔1000公尺區域約3月就可看到杜鵑花綻放。
合歡山管理站指出，花型較大的玉山杜鵑，有紅色、粉紅跟白色，今年合歡山區的花況提前綻放，小奇萊、石門山頂已經完全盛開，合歡東峰半山腰約開花5成，山頂則出現不少花苞。
合歡山管理站指出，台灣高山杜鵑預計5月中至6月中旬盛開，主要在合歡北峰，最新花況可以致電合歡山管理站詢問，或上太魯閣國家公園粉絲團查詢最新花況影像。
太管處呼籲，合歡山屬脆弱生態系環境，拍攝取景不要任意離開步道、攀折花木，減少對環境的干擾，應愛惜山林帶走個人垃圾，共同維護自然環境。
賞花季正旺，不過合歡山松雪樓至武嶺間目前正在進行路面刨除工程，上午8時至下午5時整點雙向單邊輪流放行，讓山區交通雪上加霜。
新城警分局合歡派出所副所長阮漢魁說，合歡山遊客中心、松雪樓有逾50格停車格，呼籲賞花民眾切勿任意將車輛停放在台14甲線33.2公里處至41.2公里，以免影響交通。
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