礁溪國小地下停車場年底完工 紓解溫泉區一位難求問題

宜蘭縣礁溪鄉溫泉區只要一到假日經常塞車，停車位一位難求，縣政府爭取4億多元，去年運用礁溪國小操場興建地下2層的停車場，可提供358個汽車停車位，目前進度略為超前，已達53.13%，預計今年底完工。

很多停車場有廢氣排放不良及光線不足等問題，礁溪國小地下停車場周圍有預留通風採光空間，寬約2米多，同時採用車牌辨識進出場、電子票證收費及在席偵測等管控，是一座兼顧空氣流通與照明的智慧型停車場，規劃身心障礙停車位、婦幼專用停車位以外，還有綠能專用車位各8席，預計今年底完工試運轉後，趕上農曆過年前開放營運。

礁溪屬於平地溫泉，距離大台北交通方便，假日經常塞車，連假時市區打結，興建停車場勢在必行。

縣長林姿妙今天前往了解工程進度，並向縣議員、礁溪鄉公所及代表會說明，縣府交通處表示，爭取前瞻基礎建設補助2億5327萬9000元，縣政府自籌1億7339萬9000元，去年7月動工，興建工程進度略為超前2%，由於是位於礁溪國小操場的地下室，考量學生上下學安全，設計讓學校的風雨走廊與地下室串連，學生可經由地下道進出。

縣政府表示，將來為方便友善家長接送學生，平常日每天上下學時段大約會開放大約1小時的免費停車，除家長外，一般民眾也適用，友善免費停車的細節會再討論。