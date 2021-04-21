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礁溪國小地下停車場年底完工 紓解溫泉區一位難求問題

聯合報 / 記者戴永華／宜蘭即時報導
礁溪國小地下停車場將於今年底完工，提供358個汽車停車位，可紓解溫泉區停車位一位難求的問題。記者戴永華／攝影
礁溪國小地下停車場將於今年底完工，提供358個汽車停車位，可紓解溫泉區停車位一位難求的問題。記者戴永華／攝影

宜蘭縣礁溪鄉溫泉區只要一到假日經常塞車，停車位一位難求，縣政府爭取4億多元，去年運用礁溪國小操場興建地下2層的停車場，可提供358個汽車停車位，目前進度略為超前，已達53.13%，預計今年底完工。

很多停車場有廢氣排放不良及光線不足等問題，礁溪國小地下停車場周圍有預留通風採光空間，寬約2米多，同時採用車牌辨識進出場、電子票證收費及在席偵測等管控，是一座兼顧空氣流通與照明的智慧型停車場，規劃身心障礙停車位、婦幼專用停車位以外，還有綠能專用車位各8席，預計今年底完工試運轉後，趕上農曆過年前開放營運。

礁溪屬於平地溫泉，距離大台北交通方便，假日經常塞車，連假時市區打結，興建停車場勢在必行。

縣長林姿妙今天前往了解工程進度，並向縣議員、礁溪鄉公所及代表會說明，縣府交通處表示，爭取前瞻基礎建設補助2億5327萬9000元，縣政府自籌1億7339萬9000元，去年7月動工，興建工程進度略為超前2%，由於是位於礁溪國小操場的地下室，考量學生上下學安全，設計讓學校的風雨走廊與地下室串連，學生可經由地下道進出。

縣政府表示，將來為方便友善家長接送學生，平常日每天上下學時段大約會開放大約1小時的免費停車，除家長外，一般民眾也適用，友善免費停車的細節會再討論。

地方人士當場建議，礁溪溫泉區近年來飯店林立，遊覽車團客很多，縣府也應該要考慮遊覽車等大型客車的停車位。交通處表示，未來在執行德陽路的生活之心計畫時，會留空地讓遊覽車停放。

礁溪國小地下停車場將於今年底完工，提供358個汽車停車位，可紓解溫泉區車位一位難求的問題。記者戴永華／攝影
礁溪國小地下停車場將於今年底完工，提供358個汽車停車位，可紓解溫泉區車位一位難求的問題。記者戴永華／攝影
礁溪國小地下停車場周圍預留通風採光空間，寬約2米多，是一座兼顧空氣流通與照明的智慧型停車場。記者戴永華／攝影
礁溪國小地下停車場周圍預留通風採光空間，寬約2米多，是一座兼顧空氣流通與照明的智慧型停車場。記者戴永華／攝影
礁溪國小地下停車場工程進度超前，縣長林姿妙與縣議員等地方人士前往了解施工狀況， 預計今年底完工。圖／縣府提供
礁溪國小地下停車場工程進度超前，縣長林姿妙與縣議員等地方人士前往了解施工狀況， 預計今年底完工。圖／縣府提供
礁溪國小地下停車場工程進度超前，縣長林姿妙與縣議員等地方人士前往了解施工狀況， 預計今年底完工。記者戴永華／攝影
礁溪國小地下停車場工程進度超前，縣長林姿妙與縣議員等地方人士前往了解施工狀況， 預計今年底完工。記者戴永華／攝影

停車場 溫泉 遊覽車

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