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台東縣部落遊戲屋盼促進親子關係 今年將巡迴30場
台東縣政府社會處規畫到全縣16鄉鎮辦30場部落遊戲屋巡迴活動，首場在長濱鄉竹湖國小附設幼兒園展開，由台東劇團老師陳栩奕帶領，以「戲劇互動」遊戲化方式參與，透過觀察模擬演示各種情緒與情感表達，讓孩子跟家長了解如何呈現情緒，也提醒家長面對孩子的情緒不要急著解決，應該鼓勵孩子描述自己的感受。
部落遊戲屋下一站將於4月25日在成功鎮立圖書館及都歷活動中心，可上網報名https://forms.gle/dr5yAJ238PVZhdYv9、電話報名（038）313523林小姐，也可紙本報名表，但以前兩者優先。每場次限額30名，完成事前報名、現場全程參與可獲得小禮品及餐盒（劵）。
活動中運用長布條等道具進行遊戲，從巧拼列車、觀察與創造聲音、表演一句話到貓捉老鼠等，引導孩子主動分享，家長在遊戲中有時擔任夥伴，有時化身干擾者，增添難度與趣味，現場笑聲不斷。
社會處長陳淑蘭表示，部落遊戲屋課程規畫活潑多樣，且深入偏鄉服務，廣受親子喜愛，希望藉活動讓更多的家長增進親職教養概念。
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