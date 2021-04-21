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基隆地院推當事人電子報到新制 一刷就好減少等候時間

聯合報 / 記者游明煌／基隆即時報導
基隆地院推電子報到新制，一刷就好大幅減少等候時間。圖／基隆地院提供
基隆地院推電子報到新制，一刷就好大幅減少等候時間。圖／基隆地院提供

基隆地院昨天起推當事人電子集中報到新制，當事人只要持開庭通知書或傳票上所提供的二維條碼（QRCODE），自行於法院建置之自動電子報到機掃描一下，就可以完成報到手續，一刷就好，不必再到處跑，大幅減少民眾等候時間及法院的人力負荷。

基隆地院針對民事、刑事或少年及家事案件之不同，共規畫3處開庭報到區，每一個開庭報到區各設置1台自動電子報到機，依院區別、開庭樓層、流水號的編號原則，在3台自動電子報到機上分別編號為131號、141號及221號，並在法院院區內的平面圖、指示牌上以編號標明位置及指引方向，讓民眾可以循線快速找到相對應的報到處。

基隆地院表示，若案件無法在一次庭期就審理終結而有多次庭期之情形，同一案件的二維條碼可一案到底，當事人可持原來的開庭通知書或傳票，亦可以手機拍攝二維條碼，後續開庭時將通知書、傳票或手機上留存的二維條碼於自動電子報到機進行掃描報到。

當事人若有事先提供身分證字號供法院輸入於審判系統者，縱使未攜帶開庭通知書或傳票，亦可使用身分證背面的條碼，在自動電子報到機前，「嗶一下」完成報到手續，操作、手續都相當簡便。

如果不會操作，當事人可前往輔助報到處，由法院工作人員協助進行輔助電子報到。另外，若是應受保護人如秘密證人、性侵害案件被害人等，可持通知書或傳票將會指定前往法警室，避免與一般當事人報到時有所接觸，並由法警室以輔助電子報到方式完成報到手續，避免曝光。

基隆 身分證

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