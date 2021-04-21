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深夜他屢丟廢棄物神不知鬼不覺？鷹眼監控破袋揪出重罰

聯合報 / 記者游明煌／基隆即時報導
深夜山區屢丟廢棄物神不知鬼不覺？鷹眼監控破袋揪出重罰。圖／基隆市環保局提供
深夜山區屢丟廢棄物神不知鬼不覺？鷹眼監控破袋揪出重罰。圖／基隆市環保局提供

基隆環保局近日接獲民眾反映，七堵區石公潭山區垃圾子車附近，屢遭不肖人士非法棄置裝潢修繕廢棄物，造成環境汙染。丟棄者自以為摸黑神不知、鬼不覺，但環保局破袋追查、調監視器比對，還並設鷹眼監控，揪出涉案人，將依法重罰。

基隆市環保局今天表示，日前民眾陳情反映石公潭附近一處垃圾子車旁，屢遭丟棄裝潢廢棄物，環保人員立即派員至現場破袋蒐證追查廢棄物來源，經調閱警局監視器比對確認，查獲一名駕駛汽車涉嫌非法載運廢棄物棄置。

環保局說，環保人員利用鷹眼監控追查，並調閱該路段監視器比對，查獲行為人多次利用夜間昏暗，駕駛汽車隱密載運裝潢修繕廢棄物非法棄置。

環保局指出，行為人未領有公民營清除許可即載運廢棄物非法棄置，已違反廢棄物清理法第41條，可依廢棄物清理法規定處新臺幣6萬至30萬元以下罰鍰，並限期清除改善。依廢棄物清理法規定，未依規定取得公民營廢棄物清除機構許可，從事廢棄物清除、處理業務者，最高可處30萬元罰鍰，並依規定移送法辦。

環保局提醒，環保署近日修正「違反廢棄物清理法罰鍰額度裁罰準則」，將由地方機關裁量違法情節，最重可加重10倍至20倍，因此提醒民眾切勿心存僥倖，否則一經查獲違法情事，視情節重大將面臨刑事及行政追訴。

基隆市環保局長賴煥紘表示，將持續加強稽巡查，對於汙染環境者將依法嚴辦，絕不寬貸，也呼籲業者勿心存僥倖。民眾若發現居家周邊有可疑車輛進出或自有土地遭非法棄置案件，可打電話通報環保單位0800066666免付費電話，或 拍照存證並提供相關資料給環保局，以利追查行為人。

深夜山區屢丟廢棄物神不知鬼不覺？鷹眼監控破袋揪出重罰。圖／基隆市環保局提供
深夜山區屢丟廢棄物神不知鬼不覺？鷹眼監控破袋揪出重罰。圖／基隆市環保局提供
深夜山區屢丟廢棄物神不知鬼不覺？鷹眼監控破袋揪出重罰。圖／基隆市環保局提供
深夜山區屢丟廢棄物神不知鬼不覺？鷹眼監控破袋揪出重罰。圖／基隆市環保局提供

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