影／蘭燈空間LED牆超醒目 有電競遊戲區還能當直播主

林燈文教公益基金會多年來從事公益活動，有感於直播、電競已成為年輕世代生活一部分，基金會最近斥資2000萬元在宜蘭打造「蘭燈空間」，包括閱覽空間、VR遊戲區及電競區、攝影棚與直播室，多功能智慧建築，歡迎民眾與青年朋友多利用，享受直播的樂趣。

蘭燈空間位於宜蘭市中山路與運動公園旁的透天建築，招牌雖不大，但花了1千萬元在外牆打造宜蘭首座、也是唯一的3D LED牆，相當醒目，室內引用中保科技集團的智慧科技，例如門口的人臉辨識系統，可以做到智慧防疫，自動量測體溫，同時也有一套室內溫度監測，若溫度太高就自動開啟冷氣空調，節能環保。

整棟「蘭燈空間」有3樓層，各層約40坪，1樓是閱覽空間，提供近千本書籍閱讀，咖啡與數款飲料無限續飲；2樓有VR遊戲區、電競區、綠幕攝影棚、直播室等；3樓是甫完工的宜蘭文化客廳，可容納40至50人，適合舉辦藝文或工藝特展、創作展、音樂會、讀書會、講堂等。

林燈文教基金會委請在地知名的文史工作者莊文生老師擔任蘭燈空間藝術總監，每人入場費僅100元（憑學生證打8折，5歲以下家長陪同不收費），附贈一份復興空廚點心，吧檯飲料無限暢飲。1樓閱覽空間使用不限時，書看累了，還能到2樓使用VR遊戲區、電競區每小時50元，使用綠幕攝影棚、直播室每小時100元。

一樓可以閱讀、二樓玩電競、三樓可以享受當直播主的樂趣。蘭燈空間表示，雖有進場收費，但儘量壓低價格，非營利，希望提供青年交流、發展的空間，進而也珍惜使用這座空間。