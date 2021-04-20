影／「重返韋昌嶺」專書、紀錄片出版 馬祖役男話當年

基隆市文化局今天發表《重返韋昌嶺──那些年我們一起抽中的金馬獎》專書及紀錄片，描述韋昌嶺歷史演進及在軍事、社會和都市發展代表的意義。書本附有儲存紀錄影片隨身碟，並設計成軍籍名牌形狀，更能喚回上過韋昌嶺民眾的記憶。

台灣早年抽到分發馬祖服役的新兵，都會先到位在基隆市信義區培德路，俗稱韋昌嶺的「馬祖前送兵轉運站」，等待搭船前往馬祖，直到2018年改採募徵併行制才終止。韋昌嶺乘載過許多役男的憂愁與光榮，文化局希望透過專書和紀錄片呈現男孩轉變成男人，以及他們付出青春歲月，換來今日的和平的歷史。

文化局長陳靜萍說，出版「重返韋昌嶺」專書及紀錄片，是推動「大基隆歷史場景再現整合計畫」的一環。參與人員費時一年半進行田野調查、訪談、蒐集文史材料及拍攝才完成，對採集近代軍旅記憶，拉近軍事與常民生活距離和重現基隆軍旅地景很有幫助。

基隆市長林右昌說，專書出版代表大基隆歷史場景再現整合計畫成果正逐步展現，韋昌嶺是非常重要的軍事基地，也是連結馬祖跟台灣防務的重要據點，更是無數年輕人當兵的共同記憶。專書內容包括韋昌嶺歷史演進，對軍事、社會及都市發展等層面的影響，非常豐富且深入。

在馬祖服役官兵返台休假或洽公，回馬祖前則要到仁愛區成功一路的金馬賓館報到，登記領船票。文化局今天安排在金馬賓館理髮部工作超過50年，為超過10萬名官兵理髮的吳秋蘭，回憶金馬賓館歷史與官兵互動點滴。