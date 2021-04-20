立委蔡適應組報稅應援團 協助民眾申報綜合所得稅
綜合所得稅申報作業即將開始，立委蔡適應今天邀國稅局人員宣導報稅多元管道、免稅額度調高等新措施。5月17日到31的周一至周五晚間，另邀請記帳士在服務處協助民眾報稅。
蔡適應邀請財政部北區國稅局長王綉忠、基隆分局長林慶田分局長、信義稽徵所主任葉蓁蓁、七堵稽徵所主任王秀美主任，宣導今年綜所報稅新措施。
王綉忠說，去年受新冠肺炎疫情影響，報稅時間延長為2個月，今年恢復為1個月，提醒民眾注意。今報綜所稅免稅額和扣除額標準提高，如每人基本生活費用調高到18.2萬元，比去年增加7千元，另外新增手機報稅、行動電話認證，讓報稅方式更多元便捷。
基隆市記帳士公會理事長張旭桐表示，5月向來是記帳士全年最忙碌月分，全市記帳士同業據點均提供諮詢稅務服務，與蔡適應服務處合作，17日起到31日的周一至周五，晚間6點到8點在服務處協助尚未報稅的朋友報稅，另贈送民眾米果1包。
蔡適應表示，立法院在朝野協商時，對於每人生活基本費用調高有共識。根據國稅局提供的資料，今年將有超過2百萬戶受惠。他的服務處連續3年與基隆市記帳士公會、基隆市稅務記帳士從業人員職業工會合作，提供不熟悉報稅作業的朋友諮詢稅務，感謝所有稅務人員、記帳士的幫忙。
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