林右昌攜網紅波特王 尋找山海神廚

基隆市府為推廣營養午餐教育，5月29日將於潮境公園舉辦第3屆「魅力基隆－山海神廚」全國料理競賽，市長林右昌今天與網紅波特王化身大廚，廣邀全國有實力、有創意的神廚參與。

林右昌在記者會與波特王合作，以這次競賽食材示範指定料理，限時製作「百香優格佐鮮筍透抽」，並邀請學童評審團試吃及評比，這道料理也受到評審團喜愛，直呼可以加入學校營養午餐菜單中。

林右昌說，市府希望透過競賽方式，讓小朋友營養午餐變得更有趣、更好吃，前2年賽事反映非常熱烈，很多外縣市民眾也希望參加，因此今年開放全國各縣市報名，也希望大家在參賽之餘，可以體驗基隆山海城市和地方美食。

林右昌指出，比賽脫穎而出優秀團隊，除可以拿到獎金外，也將組成輔導團進入學校，協助讓營養午餐變得更美味，讓小朋友營養午餐也能夠吃得開心又健康。

市府教育處表示，競賽方式將分成初賽、決賽及總決賽，進入決賽隊伍將評選出「金牌神廚」、「銀牌主廚」、「銅牌主廚」各一隊，並可分別獲得新台幣1萬元、6000元、4000元等值禮券及獎盃。

最後再由「金牌神廚」中評選出1名「特級神廚」總冠軍，可額外獲得價值2萬元等值禮券及訂製特級神廚廚師袍，並取得參與基隆市午餐教育輔導團資格，詳情可上「魅力基隆－山海神廚」全國料理競賽網頁（https://bit.ly/3vXV3vT）查詢。