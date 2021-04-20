快訊

日職／陳偉殷二軍再繳好投 新洋投報到卡位危機加劇

聽新聞
test
0:00 / 0:00

「火車快來了」 平交道保全急按鈕通報 避發生事故

聯合報 / 記者王思慧／花蓮即時報導
一輛貨車未注意限高，卡在平交道上，趕緊依保全指示後退，讓目擊民眾捏把冷汗。圖／民眾提供
一輛貨車未注意限高，卡在平交道上，趕緊依保全指示後退，讓目擊民眾捏把冷汗。圖／民眾提供

台鐵太魯閣號列車撞上工程車，引起政府重視軌道安全。沒想到17日在花蓮吉安鄉永興二平交道有一輛貨車卡在平交道上，平交道保全員林佶煌見狀趕緊按下緊急按鈕，並協助貨車倒車至安全區域，讓南下普悠瑪列車平安通過。他說，只要看到有障礙物在平交道上，一定要先通報台鐵，才能避免事故發生。

目擊的江姓女子說，當時在台九線停等紅燈，看到有一輛卡車卡在平交道上動彈不得，平交道的保全發現後，手持對講機趕快跑到平交道旁大喊「火車快來了」，卡車司機也很緊張，試圖往前卻卡住無法動彈，只能趕快退後到柵欄外。普悠瑪列車過平交道時明顯放慢速度，幸好保全人員處理得宜，才沒有發生傷亡事件，真的捏把冷汗。

已擔任2年多的保全員林佶煌表示，當貨車要過平交道時，就覺得貨物高度可能會撞到限高4.2公尺門柱，看到貨車真的撞上卡住，先趕緊按下警示鈕，通報準備通過的列車駕駛平交道有障礙物，請司機倒車後退，幫忙指揮交通，其他車輛也有禮讓。

他說，若軌道上有狀況，當下有回報都可以避免發生事故，太魯閣事故後，平交道保全都有受更嚴格的訓練，能冷靜處理突發狀況。

鐵路警察局花蓮分局花蓮分駐所長鍾承軒表示，鐵警會選比較多事故及車輛的平交道，向台鐵申請派駐保全。印象中2年前，一輛中巴卡在同樣地方，也是保全林佶煌處置得當，避免事故發生，會公開表揚他。

鍾承軒說，平交道柵欄放下後，大概90秒後列車就會通過，請民眾一定要停看聽，遵守交通規定。針對該貨車駕駛行為，涉及違反道路交通處罰條例60條，以汽車駕駛人未遵守道路號誌舉發，可處900元以上1800元以下罰鍰。

保全

延伸閱讀

電聯車嘉義溪洲平交道擦撞轎車 幸無人傷亡

日本車站改名「柯南站」秒出事 網嚇壞：我還是搭公車好了

平交道遮斷器升起但警鈴一直響 車輛通過罰9萬

緊急電話被打爆調度員日接50通崩潰 台鐵無奈呼籲了

相關新聞

「火車快來了」 平交道保全急按鈕通報 避發生事故

台鐵太魯閣號列車撞上工程車，引起政府重視軌道安全。沒想到17日在花蓮吉安鄉永興二平交道有一輛貨車卡在平交道上，平交道保全...

影／尋找地表最強神廚 基市府辦料理競賽找波特王宣傳

基隆市政府教育處舉辦「魅力基隆──山海神廚」全國料理競賽，基隆市長林右昌今天與網紅波特王化身大廚，展現廚藝，希望廣為宣傳...

一桐賞螢趣 2021宜蘭桐花祭明起登場

又到了桐花雪季節，全台各地陸續綻放，不只桃竹苗，就連東半部也有得賞花。宜蘭「2021客家桐花祭－桐言桐語」，從明天正式開...

台鐵以不安全為由不續租 台東Bolton皮革工房反彈

台東知名的Bolton皮革工房今年可能被台鐵以「建物結構不安全」為由停租，但業者徐國軫強調當初承租時就是如此，質疑台鐵不...

風浪不佳 台東離島航班異動看這裡

東部航務中心表示，今天因風浪不佳，台東離島航班異動，台東往綠島加開往返2航次，台東往蘭嶼、後壁湖往蘭嶼各取消4航次。

飛官潘穎諄27天終返家 潘父「悲傷只能藏心底」

空軍台東志航基地兩架F-5E戰機3月22日在屏東縣牡丹鄉外海擦撞墜毀，飛官潘穎諄失蹤27天，遺體前天在屏東南仁漁港附近被...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。