「火車快來了」 平交道保全急按鈕通報 避發生事故

台鐵太魯閣號列車撞上工程車，引起政府重視軌道安全。沒想到17日在花蓮吉安鄉永興二平交道有一輛貨車卡在平交道上，平交道保全員林佶煌見狀趕緊按下緊急按鈕，並協助貨車倒車至安全區域，讓南下普悠瑪列車平安通過。他說，只要看到有障礙物在平交道上，一定要先通報台鐵，才能避免事故發生。

目擊的江姓女子說，當時在台九線停等紅燈，看到有一輛卡車卡在平交道上動彈不得，平交道的保全發現後，手持對講機趕快跑到平交道旁大喊「火車快來了」，卡車司機也很緊張，試圖往前卻卡住無法動彈，只能趕快退後到柵欄外。普悠瑪列車過平交道時明顯放慢速度，幸好保全人員處理得宜，才沒有發生傷亡事件，真的捏把冷汗。

已擔任2年多的保全員林佶煌表示，當貨車要過平交道時，就覺得貨物高度可能會撞到限高4.2公尺門柱，看到貨車真的撞上卡住，先趕緊按下警示鈕，通報準備通過的列車駕駛平交道有障礙物，請司機倒車後退，幫忙指揮交通，其他車輛也有禮讓。

他說，若軌道上有狀況，當下有回報都可以避免發生事故，太魯閣事故後，平交道保全都有受更嚴格的訓練，能冷靜處理突發狀況。

鐵路警察局花蓮分局花蓮分駐所長鍾承軒表示，鐵警會選比較多事故及車輛的平交道，向台鐵申請派駐保全。印象中2年前，一輛中巴卡在同樣地方，也是保全林佶煌處置得當，避免事故發生，會公開表揚他。

鍾承軒說，平交道柵欄放下後，大概90秒後列車就會通過，請民眾一定要停看聽，遵守交通規定。針對該貨車駕駛行為，涉及違反道路交通處罰條例60條，以汽車駕駛人未遵守道路號誌舉發，可處900元以上1800元以下罰鍰。