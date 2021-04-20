影／尋找地表最強神廚 基市府辦料理競賽找波特王宣傳

基隆市政府教育處舉辦「魅力基隆──山海神廚」全國料理競賽，基隆市長林右昌今天與網紅波特王化身大廚，展現廚藝，希望廣為宣傳，邀請全國有實力、有創意的民眾參與活動，角逐「特級神廚」頭銜。入選金牌神廚的料理將在基隆市學校營養午餐入菜，讓學生品嘗到美味可口料理。

今年是基市府第3年舉辦魅力基隆──山海神廚料理競賽，前2屆分國小親子、國中、高中及校廚組競賽，今年擴大規模，以「尋找地表最強神廚」為主题，廣邀全國民眾報名，發想創新食譜，展現精湛廚藝。相關資訊可上官網查詢，網址：https://bit.ly/3vXV3vT，或洽承辦單位深美國小(02)2465-4821轉分機30。

市府今天安排神廚競賽宣傳活動，邀請波特王與林右昌展現廚藝，以基隆產出的綠竹筍、透抽做出「百香優格佐鮮筍透抽」，並邀請深美國小學生擔任評審，試吃後舉牌一致認為「合格」。

林右昌說，希望透過舉辦賽事，讓基隆小朋友的營養午餐變得更有趣、更好吃。歡迎各縣市學校親師生組隊報名，參賽之餘也可體驗基隆山海和美食。脫穎而出的團隊除可拿獎金，也會組成輔導團進入學校，協助學校的營養午餐變得更美味，讓小朋友吃得開心又健康。