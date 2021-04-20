一桐賞螢趣 2021宜蘭桐花祭明起登場

又到了桐花雪季節，全台各地陸續綻放，不只桃竹苗，就連東半部也有得賞花。宜蘭「2021客家桐花祭－桐言桐語」，從明天正式開跑。

每年4到5月，正是賞桐最佳時節。客家桐花祭，更是宜蘭縣年度客家活動之一，但去年受疫情影響而暫停。今年度系列活動結合在地社區、學校和商家，從21日起，持續到30日，為期10天。縣長林姿妙表示，宜蘭好山、好水、好風景，特別是最近天氣宜人，邀請民眾前來4月桐花祭、5月追雪遊玩。

賞桐8大秘境，不只礁溪五峰旗風景區、林美石磐步道、仁山植物園、枕山望龍埤、三星虎嶺昊天宮、宜大實驗林場、大同寒溪，還有南溪登山步道。另外，藉由親近山林，「輕騎賞桐遊客庄」、新寮瀑布「夜間賞桐螢」，民眾能深入了解客家文化。藝文活動方面，21日和30日有「花布包和桐花皂手作DIY」；「桐花音樂會」24日登場，屆時將有客家新生代歌手王喬尹甜美獻聲。