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一桐賞螢趣 2021宜蘭桐花祭明起登場
又到了桐花雪季節，全台各地陸續綻放，不只桃竹苗，就連東半部也有得賞花。宜蘭「2021客家桐花祭－桐言桐語」，從明天正式開跑。
每年4到5月，正是賞桐最佳時節。客家桐花祭，更是宜蘭縣年度客家活動之一，但去年受疫情影響而暫停。今年度系列活動結合在地社區、學校和商家，從21日起，持續到30日，為期10天。縣長林姿妙表示，宜蘭好山、好水、好風景，特別是最近天氣宜人，邀請民眾前來4月桐花祭、5月追雪遊玩。
賞桐8大秘境，不只礁溪五峰旗風景區、林美石磐步道、仁山植物園、枕山望龍埤、三星虎嶺昊天宮、宜大實驗林場、大同寒溪，還有南溪登山步道。另外，藉由親近山林，「輕騎賞桐遊客庄」、新寮瀑布「夜間賞桐螢」，民眾能深入了解客家文化。藝文活動方面，21日和30日有「花布包和桐花皂手作DIY」；「桐花音樂會」24日登場，屆時將有客家新生代歌手王喬尹甜美獻聲。
特別注意的是，所有活動全程免費，但採事先報名且須實名登記。縣政府也結合冬山鄉在地商家，民眾消費能享有「桐花優惠折扣」和「桐花集章抽好禮」等好康。至於「畫出桐花仙境」明信片塗鴉著色比賽，大小朋友可以發揮創意，展現油桐花的美。更多活動詳情，請至「蘭陽客多讚」粉絲專頁（https://reurl.cc/b5nWp6）。
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