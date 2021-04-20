台東戒治所復育蝴蝶 收容人浸淫昆蟲花草拍成微電影

台東戒治所推動自然復育蝴蝶計畫，在大門入口處打造一塊蝴蝶棲息專區，由收容人協助種植蜜源植物，並將相關主題拍攝成微電影，讓影像紀實更生活化及具教化意涵。

法務部矯正署台東戒治所今天表示，收容人阿志（化名）分派為園藝組負責植栽，從推動自然復育蝴蝶計畫開始，就有許多機會近距離觀察蝴蝶。

阿志在協助植栽的過程中，為了充分瞭解蝴蝶棲息習性，主動閱讀書籍，並利用返家探視期間與家人一同去觀察蝴蝶及尋找蝴蝶喜愛的花草植物。

阿志說，未接觸蝴蝶復育前，覺得蝴蝶只是一種昆蟲不以為意，開始復育後發現蝴蝶與生態息息相關，並藉由培植及植栽過程中鍛鍊自己的耐心和專注力，也因為與家人有了共同嗜好而強化關係連結。

台東戒治所長劉振榮表示，所內除積極維護既有生態環境，更進一步推動自然復育蝴蝶計畫，期望透過教化人員提供的專業知識以及個案管理師觀察蝴蝶羽化的紀實精神，不但能為自然環境保護盡心力，也達到教化輔導等人文關懷目的。