台鐵以不安全為由不續租 台東Bolton皮革工房反彈
台東知名的Bolton皮革工房今年可能被台鐵以「建物結構不安全」為由停租，但業者徐國軫強調當初承租時就是如此，質疑台鐵不續約是為了趕他到其他廢棄建物，繼續為台鐵改造環境；台鐵台東貨運服務站表示，租約還在花蓮營業所審查中，但不續約機會確實較大。
Bolton皮革工房已營業7年多，以手工皮革打出名號，位在鐵道藝術村靠近中華路一側，早年是台鐵廢棄的營業處和宿舍，荒廢且主辦叢生，徐國軫花費近2年時間整理，並表示前後建設投入近百萬元，還請人在附近宿舍彩繪，讓當地成為打卡景點。
附近民眾說，早期當地是孩子口中的「鬼屋」，近40戶僅有個位數台鐵員工遺眷居住，卻有許多流浪漢占用，但近年清理後環境變好，很多家長帶孩子去散步。
「台鐵這種房東我們也怕了，只希望續最後2年約，讓我們能夠從容離開。」徐國軫說，他和台鐵第一次先簽5年約，2年多前第2次簽約，台鐵未告知即在契約中加入結構檢定條款並漲租，他曾質疑「這次為什麼不是5年」，但台鐵人員聲稱只是形式，「2年還是會續」。
但今年卻忽然告知8月約滿可能不續租，要求他準備搬走。理由卻是安全結構有問題，徐國軫痛批「建物結構都是老樣子，當初租我們怎麼不說有問題」？並表示「現在是我們，以後會不會換別人出問題」？
徐國軫及家人說，台鐵「建議」他可以搬到附近繼續營業，「感覺像是要趕我們去幫台鐵開發新環境」。他們也指控過去租屋出問題都要自己負責修繕，「縣政府在鐵花新聚落那邊都還會幫房客解決，差太多了！」
台鐵台東貨運服務站表示，目前Bolton皮革公開標租履約將期滿，續約仍在花蓮營業所考量業者過往履約狀況審查中，台東只是履約單位，但業者的意見可協助轉達。
台東站表示，「資產活化是我們的目標，我們不會砸自己的腳」，過年後曾辦小會勘，建物結構初評不是很樂觀，所以道義上先告知，讓業者做好心理準備，才不會措手不及。目前建議業者可補強改善安全狀況，盡量爭取續約。
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