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地震警報發布標準 盧秀燕：中央要有統一規定

中央社 / 台中20日電

18日夜間連續2起地震台中市民都感受到地震威力，台中市長盧秀燕今天表示，接獲很多市民反映，都未收到國家發布的地震警報，她建議中央檢討警報發布，要有統一規定。

18日晚上10時多，花蓮縣壽豐鄉發生芮氏規模5.8地震，全台各地都有感，3分鐘後再度發生規模6.2地震，連續2起地震，台中市民都感到地震強度，尤其住在高樓的民眾，更感到驚慌。

盧秀燕上午在市政會議中指出，很感謝各區首長在地震發生後就進行盤查是否有發生災害，還好有驚無險。而正在試營運的台中捷運綠線，也因應得宜，按照既定SOP（標準作業程序）進行處置。

盧秀燕指出，這兩天陸續接獲市民反映，18日晚上的地震感覺很大，但很多台中市民卻未收到國家發布的地震警報，其實這個問題也曾有市議員在議會質詢中提過，台北市是地震強度達3級就發布地震警報，其他縣市要強度超過4級才發布，為何不能統一標準。

盧秀燕建議，如果中央沒有統一標準，真的災難來時會大打折扣，中央對於警報的發布應該做全國統一規定，向人民說清楚，例如18日晚上的第二個地震，台中市是列4級，但台中市民也沒有收到警報，經詢問是梨山地區強度4級，如此台中市是否也被分區發布，她認為地震警報應該做個檢討。

地震 台中市 盧秀燕

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