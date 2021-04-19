正港台灣人 醫療奉獻獎得主義大利神父李智病逝

義大利籍靈醫會神父、醫療奉獻獎得主李智來台67年，為拉近與民眾距離，他學會一口道地台語，他常對人說「我是正港的台灣人」，昨天因心臟衰竭離世，享耆壽93歲。

李智（Fr.Rizzi Giovanni）於1954年奉派來台，先抵宜蘭羅東，一星期後再銜命赴澎湖服務，他為了拉近和病患距離，拜師苦練學會字正腔圓的台語，並常用道地的台語說「我是正港的台灣人」，更讓人備感親切。

李智擔任丸山療養院院長期間，用心照顧結核病患。有時病患是一家之主，一旦生病了全家生計出問題，李智不僅要解決病患的醫療費用問題，連病家的生活也會幫忙解決。

李智也經常探訪貧困友人，用自己微薄的零用金協助他們度過難關，明明自己的衣褲都縫補幾十回，卻捨不得換新，把省下的錢給需要的人，借錢也從不立借據、不問原因。他曾說，每個人都有尊嚴，若非萬不得已，也不會輕易開口，能幫就幫，不用多問。

李智曾獲第11屆醫療奉獻獎、紫色大綬景星勳章和耶路撒冷聖墓騎士團冊封為騎士等殊榮，2017年12月因有殊勳於中華民國，獲頒中華民國身分證，他很開心能成為中華民國國民，更督促自己希望能多做些事。

不過，李智年紀漸長，體能大不如前，大家紛紛勸他別太勞累，雖然他未如以往奔走於各教堂活動，但依然穿梭在病房，常叮嚀醫護同仁，「照顧病人，要像母親照顧他的獨生子一樣」。

李智18日清晨因心臟衰竭離世，靈柩暫放於羅東聖母醫院聖心堂，供民眾追思弔唁，24日移靈北成天主堂，上午10時舉辦殯葬彌撒及公祭，隨後安葬於廣興天主教公墓。