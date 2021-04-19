宜蘭爭取國5冬山交流道提可行性評估 先做北匝道5億多

羅東交流道與蘇澳交流道之間的國5路段長約10公里，位於中間的冬山鄉上下國5不便，且易造成交通嚴重回堵。縣政府爭取興建冬山交流道，日前已完成可行性評估送交通部審議，今天縣長林姿妙與交通處向地方說明進度，預計先從需求殷切的北側匝道先做，經費5億多元。

根據縣政府上月底向交通部高公局提報的可行性評估，冬山交流道位置距離羅東交流道約7公里多、距離蘇澳交流道約2公里多，第一階段興建冬山鄉成興路以北到三堵路的「北側匝道」700公尺，工程建造費5億3314萬元，縣府需負擔全額用地費及至少12％以上的建設經費約7994萬元。

此外，縣政府也正在爭取國5銜接蘇花改，由於考量冬山交流道的位置是位於國道5號主縣的末端，距蘇澳交流道僅2公里多。縣府交通處表示，後續因應國道5號銜接蘇花改需求，也建請高公局考量是否設置南側匝道（成興路以南）的必要性？一併納入國5銜接蘇花改的計畫執行，以符合交通旅運與地方需求，初估南側匝道建設經費5億2324萬元，縣府負擔9630萬元。

縣長林姿妙今天與縣議員及代表前往會勘並做簡報，若依之前興建頭城鎮宜4匝道的經驗，預估第一階段北側匝道審議順利核定後，要到民國119年通車。林姿妙表示，縣府會建請高速公路局加速審議定案，辦理後續工程設計及發包，加速改善交通壅塞問題。