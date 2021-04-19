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花蓮縣府推沼氣發電 每年電力可產生80萬度

聯合報 / 記者王思慧／花蓮即時報導
花蓮縣政府推動沼氣發電，召開地方說明會，希望畜牧業者能踴躍參與。圖／花蓮縣政府提供
花蓮縣政府推動沼氣發電，召開地方說明會，希望畜牧業者能踴躍參與。圖／花蓮縣政府提供

花蓮中南區有許多畜牧養殖業，糞尿處理常引發臭味汙染問題。為資源再利用，縣政府推動沼氣發電，在玉里鎮新建「璞石閣生質能源中心」，將畜牧產生糞尿轉化為沼氣發電，每年產生約80萬度電，可供250戶家用電量，預計6月底啟用，且發酵後的沼液也能作為農田有機肥，一舉兩得。

縣府環保局指出，「璞石閣生質能源中心」落成後，每年預估可減少畜牧廢水排入河川近8萬噸，利用沼氣發電約80萬度，相當於250戶住家用電容量，並減少3000噸二氧化碳排放減碳效益等同於7.7座大安森林公園。而發酵後的沼液沼渣也能回收，作為農田有機肥，將垃圾變黃金。

環保局為讓更多業者參與畜牧糞尿資源化，辦理宣導說明會，協助業者了解水汙法規、補助辦法等規定，避免畜牧廢水排放，導致河川臭味撲鼻、顏色變化等，進而造成民眾觀感不佳。

環保局長饒忠指出，過去畜牧廢水採三段式的廢水處理系統，不過現在以資源回收再利用為原則，除設置畜牧糞尿沼氣中心，更透過推動農地肥分計畫，強化業者將畜牧糞尿集中處理，未來更規畫在瑞穗鄉吉蒸牧場建置第2座生質能源中心。

另外，畜牧業房舍因糞尿味令人感到不適，縣府農業處針對畜舍改善設施提供相關申請補助辦法，除有效減少廢水產生外，希望能改善異味問題，維護環境品質。

大安森林公園 碳排放 減碳

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