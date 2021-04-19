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益助或抑制 林姿妙：台灣國語不小心就發生

中央社 / 宜蘭19日電

宜蘭縣長林姿妙日前出席「蘇澳第一鮪」拍賣致詞發生「益助」或「抑制」爭議。林姿妙今天說，講太快讓大家誤會很抱歉，「台灣國語不小心就發生了」，請多吃黑鮪魚，好事就會發生。

林姿妙16日到蘇澳區漁會第三魚貨拍賣場，主持黑鮪魚拍賣致詞時說，黑鮪魚經濟價值高、營養好，還可以「抑制」孩子的成長，民進黨宜蘭縣黨部副執行長吳濬彥將這段影片上傳臉書（Facebook）引起討論。

林姿妙上午接受媒體訪問表示，「抑制」和「益助」因講話太快讓大家誤會實在抱歉，「台灣國語不小心就發生了，請大家多吃黑鮪魚，好事就會發生了」。

被問到口條遭質疑，林姿妙說，大家都知道她有說的都有做，做人也實在，也因為有做且每件事都一步一腳印做出來，所以講起來都很順，大家也都知道，也感謝鄉親對她的肯定。

蘇澳區漁會也發出聲明指出，關於16日舉辦「110年度第一尾黑鮪魚拍賣暨品嚐會」，部分媒體報導林姿妙行銷蘇澳黑鮪魚口誤一事，經向縣長辦公室確認林姿妙在黑鮪魚拍賣致詞時表示，黑鮪的經濟價值高、營養好，能「益助」口誤成「抑制」孩子的成長，希望媒體不要讓林姿妙要表達的美意被誤解。

蘇澳區漁會理事長蔡源龍強調，林姿妙特地前來行銷南方澳黑鮪拍賣，主要是希望能促進宜蘭的漁業經濟發展，在這種場合不可能說反話，且他也在場向媒體解釋，敬請外界不要過度解讀並扭曲林姿妙美意，也歡迎全國民眾來南方澳品嚐當季的黑鮪魚。

林姿妙 黑鮪魚 蘇澳

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