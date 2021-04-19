地震來時在浴室怎麼辦？ 消防署教你在不同場合這麼做

花蓮昨天深夜10時11分至10時14分地震，3分鐘內連搖2次，全台有感。當時許多人也許處在不同情境下，如何保護自身安全十分重要。內政部消防署網站就依在客廳、床上或浴室提醒民眾做不同處置，冷靜以做出正確判斷。

以下是相關內容：

●在客廳、餐廳、書房：如果附近有桌子，盡可能躲在桌下（除了玻璃桌面的桌子以外，餐桌、書桌都可以），抓穩桌腳，保護自己。如果附近沒有桌子，應遠離玻璃窗、吊燈、吊扇、易倒塌的櫥櫃或冰箱以及可能移動的鋼琴等物品，保持低姿勢並以雙手保護自己的頭部和頸部。

●在床上：留在床上，並利用枕頭或棉被保護頭部，直到地震結束。

●在廁所：廁所中支柱比較多，相對是比較耐震的地方，不要恐慌。地震強烈搖晃時，要注意牆上懸掛的鏡子以及櫥櫃或置物架上的物品是否會掉落。

●在浴室：不要急著跳出浴缸，通常浴室比較不會有掉落物，是相對比較安全一些的，如果在泡澡的時候，可以放低頭部，低於浴缸邊緣，並用手保護頭部。小心腳底下，因為浴室有水或是肥皂，在移動的時候要注意腳底下別踩到而滑倒。

●在廚房：如果是正在瓦斯爐旁使用爐火，立即隨手關閉瓦斯，就地避難，躲在桌子下，直到地震結束。如果不是順手即可關閉瓦斯，請先就地避難，躲在桌子下，保護自身安全，不要貿然衝去關火，以免受傷。小心腳底下可能會有調味料或油品灑落，要小心別踩到滑倒，也要小心別踩到破掉的器皿，保護腳部。

●在辦公室：利用桌子來保護頭、頸部和身體，以免被掉落的電燈、電扇或天花板等物品砸傷。

●在教室：利用桌子來保護頭、頸部和身體，以免被掉落的電燈、電扇或天花板等物品砸傷。因為日光燈可能會破掉，這個時候如果往上看，很容易被破片刺傷。

消防署網站