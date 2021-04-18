林右昌率團走訪台灣文博會 引進新概念籌辦基隆城博會

基隆市長林右昌今天率市府團隊到北市華山1914文創園區，參觀2021台灣文博會文化概念展區「數據廟」，作為市府今年10月舉辦城市博覽會策展規劃參考，一起改造基隆。

林右昌今天下午與市府觀銷處、都發處、文化局同仁到華山參觀時，台灣文博會總策展林昆穎陪同導覽，走訪文化概念展區各主題館，觀看藉由動態表演、虛擬參拜、精湛工藝展品等虛實沉浸互動體驗。

嘉義縣館「照起工」由阮劇團藝術總監暨團長汪兆謙策展，帶領觀眾進入台灣傳統戲劇的彩樓後台，欣賞嘉義縣「逗鬧熱」的拼場。林右參參觀時，受邀站上小舞台，感受熱鬧氛圍。