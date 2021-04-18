基隆10月辦城市博覽會 林右昌參訪文博會取經

台灣文博會日前開幕，基隆市長林右昌今天率局處首長到華山1914文創園區的文化概念展區「數據廟」參訪，希望藉由此行吸收新的概念，做為基隆市府10月舉辦城市博覽會規劃參考。

去年受疫情影響而停辦的台灣文博會，今年於4月16日開幕，以SUPERMICROS「數據廟—匯聚相信的力量」為題，主要闡述台灣是一座由微小相信所匯聚的島，吸引近500個品牌參展。

林右昌由總策展人林昆穎導覽，偕同台灣設計研究院長張基義，參訪文化概念展區各主題館，並仔細欣賞會場各種動態表演、虛擬參拜、精湛工藝展品等虛實互動體驗。

市府表示，嘉義縣館「照起工」由阮劇團藝術總監暨團長汪兆謙策展、硬是設計負責人吳透操刀空間，帶領觀眾進入台灣傳統戲劇的彩樓後台，欣賞嘉義縣「逗鬧熱」的拚場，林右昌受邀站上小舞台，一同感受熱鬧氛圍。

林右昌指出，基隆市府將於10月2日到10月11日舉辦2021城市博覽會，規劃市中心區、舊漁會大樓延伸到和平島及國立海洋科技博物館連結潮境公園、望海巷廊帶3大展區，今天與市府團隊參觀文博會，除學習文博會規劃外，也希望能吸收新的概念，提供基隆城博會參考。