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花蓮縣府培訓無人機學員 輔導農友向智慧農業邁進
國立東華大學去年8月通過民航局認證，成為東部首座無人機學術科考場。由於許多農友仍不了解無人機的用處，因此花蓮縣政府委託東華大學農業永續研究中心，開設考照培訓專班，教導農業處人員精進知能及成為專業飛手，並輔導農友使用無人機噴灑農藥、肥料及勘查農地病蟲害等作業。
民航局去年訂下遙控無人機專章及管理規則，政府機關所有的無人機應持有民航局核發操作證後才能使用。個人操作2公斤以上無人機，須通過學科測驗取得普通操作證；而政府機關、學校或法人，至少須持有基本級專業操作證，才能執行飛行任務。
縣府農業處長吳昆儒指出，遙控無人機因機動性高、部署能力強，已廣泛運用在農林漁牧調查、用地監測、勘災評估、保育管理、病蟲害診斷、噴灑農藥施肥等不同領域，是農業治理及收集數據的最佳利器。
不過，許多農友不清楚無人機的使用方式及規定，使用率不高，花蓮縣府為推廣智慧農業，決定先讓農業處人員學習無人機操作模式。
為推廣無人機進行農業管理，農業處委託東華大學農業永續研究中心，開設「無人機考照培訓專班」，講授無人機飛行原理、緊急處置、飛行決策及相關法規，並提供無人機實際操作練飛。
吳昆儒說，期望透過首批種子學員的培訓，農業處人員取得操作證照，成為專業飛手，擁有專業知能，再輔導農友學習應用無人機在農地上，讓花蓮成為有機農業首都、智慧農業模範縣市。
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