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原住民親子海邊牽罟接地氣 第一次參加好有趣

聯合報 / 記者戴永華／宜蘭即時報導
原住民親子在海邊體驗牽罟文化，很多人第一次參加，直呼有趣。圖／縣府社會處提供
原住民親子在海邊體驗牽罟文化，很多人第一次參加，直呼有趣。圖／縣府社會處提供

宜蘭海岸線一百多公里，古老的牽罟捕魚已逐漸式微，縣政府為了使新住民朋友了解漁村文化，昨起一連兩天舉辦牽罟活動，吸引不少原住民姐妹帶著子女及長輩到海邊，赤腳接地氣，感受村里團結合作，又不破壞漁業資源的捕撈方式。

宜蘭縣新住民發展協會理事長阮如庄表示，他們來自世界各地，大家都是第一次體驗如此特別的牽罟捕魚，覺得非常有趣，小孩子更是開心歡笑，這同時也是一項珍惜海洋環境教育，讓下一代了解環保的重要性。

縣政府社會處表示，「牽罟」是漁村特有的在地傳統文化，這次透過齊力拉網的捕魚方式，與後埤社區發展協會合辦「接地氣、望國際」牽罟親子趣味活動，吸引大約300多人參與，創造親子美好回憶。

為期兩天的活動在壯圍鄉後埤社區舉行，由於壯圍海邊適合栽種花生，種出來的花生品質非常好，活動中也安排炒花生及製作花生糖，讓新住民姐妹終了解平常吃的花生糖，原來是這麼製作出來的，大夥在中午品嘗異國料理美食。

縣長林姿妙動手教小朋友如何炒花生，才能夠炒得香脆，又不炒焦掉。她說，本次活動以「在地文化及多元參與」為主，希望增強新住民家庭的社會參與及社區網絡支持，透過結合社區資源，培養多元文化涵養，同時藉由趣味性的活動設計，讓參與者學習並且尊重看待不同的文化族群。

宜蘭縣政府與後埤社區發展協會合辦「接地氣、望國際」牽罟親子趣味活動，促進不同文化交流。記者戴永華／攝影
宜蘭縣政府與後埤社區發展協會合辦「接地氣、望國際」牽罟親子趣味活動，促進不同文化交流。記者戴永華／攝影
宜蘭縣長林姿妙示範如何炒花生。記者戴永華／攝影
宜蘭縣長林姿妙示範如何炒花生。記者戴永華／攝影
原住民親子在海邊體驗牽罟文化，很多人第一次參加，直呼有趣。圖／縣府社會處提供
原住民親子在海邊體驗牽罟文化，很多人第一次參加，直呼有趣。圖／縣府社會處提供
縣長林姿妙動手教小朋友如何炒花生，才能夠炒得香脆，又不會炒焦，孩子開心體驗多元文化。記者戴永華／攝影
縣長林姿妙動手教小朋友如何炒花生，才能夠炒得香脆，又不會炒焦，孩子開心體驗多元文化。記者戴永華／攝影

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