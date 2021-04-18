聽新聞
test
0:00 / 0:00
原住民親子海邊牽罟接地氣 第一次參加好有趣
宜蘭海岸線一百多公里，古老的牽罟捕魚已逐漸式微，縣政府為了使新住民朋友了解漁村文化，昨起一連兩天舉辦牽罟活動，吸引不少原住民姐妹帶著子女及長輩到海邊，赤腳接地氣，感受村里團結合作，又不破壞漁業資源的捕撈方式。
宜蘭縣新住民發展協會理事長阮如庄表示，他們來自世界各地，大家都是第一次體驗如此特別的牽罟捕魚，覺得非常有趣，小孩子更是開心歡笑，這同時也是一項珍惜海洋環境教育，讓下一代了解環保的重要性。
縣政府社會處表示，「牽罟」是漁村特有的在地傳統文化，這次透過齊力拉網的捕魚方式，與後埤社區發展協會合辦「接地氣、望國際」牽罟親子趣味活動，吸引大約300多人參與，創造親子美好回憶。
為期兩天的活動在壯圍鄉後埤社區舉行，由於壯圍海邊適合栽種花生，種出來的花生品質非常好，活動中也安排炒花生及製作花生糖，讓新住民姐妹終了解平常吃的花生糖，原來是這麼製作出來的，大夥在中午品嘗異國料理美食。
縣長林姿妙動手教小朋友如何炒花生，才能夠炒得香脆，又不炒焦掉。她說，本次活動以「在地文化及多元參與」為主，希望增強新住民家庭的社會參與及社區網絡支持，透過結合社區資源，培養多元文化涵養，同時藉由趣味性的活動設計，讓參與者學習並且尊重看待不同的文化族群。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言