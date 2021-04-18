原住民親子海邊牽罟接地氣 第一次參加好有趣

宜蘭海岸線一百多公里，古老的牽罟捕魚已逐漸式微，縣政府為了使新住民朋友了解漁村文化，昨起一連兩天舉辦牽罟活動，吸引不少原住民姐妹帶著子女及長輩到海邊，赤腳接地氣，感受村里團結合作，又不破壞漁業資源的捕撈方式。

宜蘭縣新住民發展協會理事長阮如庄表示，他們來自世界各地，大家都是第一次體驗如此特別的牽罟捕魚，覺得非常有趣，小孩子更是開心歡笑，這同時也是一項珍惜海洋環境教育，讓下一代了解環保的重要性。

縣政府社會處表示，「牽罟」是漁村特有的在地傳統文化，這次透過齊力拉網的捕魚方式，與後埤社區發展協會合辦「接地氣、望國際」牽罟親子趣味活動，吸引大約300多人參與，創造親子美好回憶。

為期兩天的活動在壯圍鄉後埤社區舉行，由於壯圍海邊適合栽種花生，種出來的花生品質非常好，活動中也安排炒花生及製作花生糖，讓新住民姐妹終了解平常吃的花生糖，原來是這麼製作出來的，大夥在中午品嘗異國料理美食。