台東強陣風導致風飛沙 居民怨：衣服才洗好又要重洗

環保署空氣品質監測網今天指出，大陸冷高壓影響伴隨境外汙染物移入，台灣位在下風處，各地均可能發生高濃度空汙現象，台東雖有中央山脈保護，卻吹起強風，時值乾旱，卑南溪床再度揚塵 ，台東市等潮流沿線風飛沙情況嚴重。台東空氣品質從良好降為普通，出現黃燈。

「早上才剛洗好衣服」，台東陳姓市民埋怨說，一早先洗衣服晾著，準備明天家人上班上學穿，想不到全被風飛砂打亂，只能準備重洗後烘乾； 而且室內門窗也都關上，否則屋裡可能都要蒙上一層沙。

中央氣象局監測風方顯示，今早台東市陣風達到7級，蘭嶼甚至達到9級。