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慶安宮發馨希望助學金 讓收容人、更生人感受社會溫暖

聯合報 / 記者邱瑞杰／即時報導
基隆市慶安宮設立「馨希望──育苗助學金」，獎勵收容人及更生人子女向學。圖／基隆地檢署提供
基隆市慶安宮設立「馨希望──育苗助學金」，獎勵收容人及更生人子女向學。圖／基隆地檢署提供

基隆市慶安宮設立「馨希望──育苗助學金」，獎勵收容人及更生人子女向學。財團法人台灣更生保護會基隆分會今天表示，「馨希望」獎學金已頒發15年，共計865名學生受惠，期許獲奬同學未來學有所成，也能回饋社會。

更生基隆分會與慶安宮昨舉辦「馨希望」助學金頒贈典禮，更生基隆分會主任委員林正峰說，感謝慶安宮長年熱心公益，鼓勵學子奮發向上。馨希望育苗助學金自2007年開辦以來，已協助分會嘉惠865名學子生，頒贈助學金總額累計近390萬元。

基隆地檢署書記官長陳德晶兼任更生基隆分會督導，她說，慶安宮長期以來關懷基隆的孩子，媽祖就像慈母般保護、庇佑下一代。所謂取之於社會，用之於社會，期許獲頒助學金同學享受幸福之餘，也應懷著感恩的心，學有所成再回饋社會。

更生基隆分會表示，透過頒贈助學金給收容人與更生人子女，希望能間接讓收容人及更生人感受社會溫暖，進而改過遷善，在社會大眾關懷與協助下，早日適應社會，自力更生。

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