金馬雙料影后陳淑芳 獲頒蘭陽女中傑出校友

今天，蘭陽女中適逢83週年校慶，知名校友、金馬影后陳淑芳，也特別回到校園，和學妹們同慶賀。「國民阿嬤」陳淑芳一開口，活力十足的招呼聲，台下蘭女學妹也熱情回應，現場氣氛相當熱絡。

1955年，陳淑芳畢業於蘭女初中部，以電影《親愛的房客》、《孤味》，奪下第57屆最佳女配角、女主角獎。她在演藝圈的卓越貢獻，各界有目共睹。校方特別選在校慶，頒發傑出校友獎，表達敬意。

另外，陳淑芳同學回憶當年，她外型漂亮、個性活潑，成績也很優異，堪稱校園風雲人物。今天，校方也準備當時成績單，送給陳淑芳當作紀念。

從縣長林姿妙手中，獲頒傑出校友獎，陳淑芳滿臉喜悅。這也是她在獲得金馬獎後，首次回到母校分享榮耀。