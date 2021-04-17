綠博寵物日登場 鬃獅蜥搶頭香入園

2021宜蘭綠博「寵物日」，於今日盛大登場，吸引不少民眾，帶著家中寶貝，齊聚在蘇澳武荖坑風景區。另外，宜蘭收容所送養的100隻狗狗，也在主人陪伴下回娘家。

綠色草坪上，各種動物大匯集，除了常見貓咪和狗狗，最特別的莫過於，第一隻入園寵物「鬃獅蜥」。其實，只要是非保育類，或是不具有強烈攻擊性的動物，像是刺蝟、兔子、寵物鼠、甲蟲、蟋蟀、鸚鵡鳥類，都能在這現身。民眾和寵物一同入園，只要100元。

綠博發言人許名輝說道，今年民眾參與熱烈，甚至有小朋友帶著毛毛蟲到來。他強調，凡是認同「尊重生命、友善動物」的理念，就能享有入園優惠，共襄盛舉。

宜蘭縣政府自2010年起，攜手流浪動物花園協會，幫流浪貓狗找尋合適認養人。宜蘭縣動植物防疫所股長劉必揚表示，一直以來，流浪動物都是個頭痛問題。藉由義工細心照料，迄今11年，這個平台已經為近2800隻毛小孩，成功媒合找到新家。其中，「狗狗回娘家」活動，從2015年起熱鬧開辦。今年共有150名狗爸媽，帶著領養的100隻浪浪，開心相聚在綠色博覽會。