快訊

高雄甲仙宮廟過火儀式驚傳意外 16人燒燙傷急送醫

聽新聞
test
0:00 / 0:00

綠博寵物日登場 鬃獅蜥搶頭香入園

聯合報 / 記者林佳彣／宜蘭即時報導
宜蘭綠色博覽會寵物日，鬃獅蜥搶頭香入園。圖／宜蘭綠色博覽會提供
宜蘭綠色博覽會寵物日，鬃獅蜥搶頭香入園。圖／宜蘭綠色博覽會提供

2021宜蘭綠博「寵物日」，於今日盛大登場，吸引不少民眾，帶著家中寶貝，齊聚在蘇澳武荖坑風景區。另外，宜蘭收容所送養的100隻狗狗，也在主人陪伴下回娘家。

綠色草坪上，各種動物大匯集，除了常見貓咪和狗狗，最特別的莫過於，第一隻入園寵物「鬃獅蜥」。其實，只要是非保育類，或是不具有強烈攻擊性的動物，像是刺蝟、兔子、寵物鼠、甲蟲、蟋蟀、鸚鵡鳥類，都能在這現身。民眾和寵物一同入園，只要100元。

綠博發言人許名輝說道，今年民眾參與熱烈，甚至有小朋友帶著毛毛蟲到來。他強調，凡是認同「尊重生命、友善動物」的理念，就能享有入園優惠，共襄盛舉。

宜蘭縣政府自2010年起，攜手流浪動物花園協會，幫流浪貓狗找尋合適認養人。宜蘭縣動植物防疫所股長劉必揚表示，一直以來，流浪動物都是個頭痛問題。藉由義工細心照料，迄今11年，這個平台已經為近2800隻毛小孩，成功媒合找到新家。其中，「狗狗回娘家」活動，從2015年起熱鬧開辦。今年共有150名狗爸媽，帶著領養的100隻浪浪，開心相聚在綠色博覽會。

綠博與「狗狗回娘家」活動結合，近年更擴大舉辦「寵物日」，民眾參與度相當熱絡。主辦單位藉此傳播愛護動物理念，期盼將宜蘭打造成友善動物城。

狗狗回娘家活動，100隻浪浪齊聚奔跑。圖／宜蘭縣動植物防疫所提供
狗狗回娘家活動，100隻浪浪齊聚奔跑。圖／宜蘭縣動植物防疫所提供

寵物 流浪動物 認養

延伸閱讀

宜蘭綠博彰化周登場 林姿妙與王惠美合體拍賣優質農產

世界流浪動物日 新北動保處邀藝術家為狗狗彩繪

綠博、傳藝、太平山 4天連假兒童免費

宜蘭綠博兒童有禮 清明連假12歲以下入園免門票

相關新聞

宜蘭第一鮪 近152萬元拍出

「宜蘭第一鮪」昨天拍賣，以每公斤8300元賣出，總價近152萬元。

金馬雙料影后陳淑芳 獲頒蘭陽女中傑出校友

今天，蘭陽女中適逢83週年校慶，知名校友、金馬影后陳淑芳，也特別回到校園，和學妹們同慶賀。「國民阿嬤」陳淑芳一開口，活力...

綠博寵物日登場 鬃獅蜥搶頭香入園

2021宜蘭綠博「寵物日」，於今日盛大登場，吸引不少民眾，帶著家中寶貝，齊聚在蘇澳武荖坑風景區。另外，宜蘭收容所送養的1...

全國新住民健走及嘉年華 潮境公園4千人健走享異國美食

全國新住民健走及嘉年華會今天上在在基隆潮境公園舉行，因為天氣放晴，現場民眾超過4千人，大家都走出來運動，從海功號健走到潮...

台東縣馬當部落聚會所規畫中 最快暑假啟用

台東市馬當部落是全縣最大原住民部落，30多年來卻缺乏部落聚會所，族人及當地民眾多次向縣府、市公所反映，縣府預定在區段徵收...

台東利嘉龍眼花蜜 大豐收

台東林管處輔導成立林下經濟養蜂班，12戶班員龍眼花蜜大豐收，班員打開蜂箱，蜂巢全被蜜封蓋，代表蜂巢滿了，樂不可支。利嘉村...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。