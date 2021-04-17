全國新住民健走及嘉年華 潮境公園4千人健走享異國美食

全國新住民健走及嘉年華會今天上在在基隆潮境公園舉行，因為天氣放晴，現場民眾超過4千人，大家都走出來運動，從海功號健走到潮境公園，來自東南亞各國的新住民齊聚，提供美食及舞蹈表演，充滿異國風情。

基隆市體育會理事長鄭錦洲說，今天全國新住民健走及嘉年華會，因為天氣放晴，民眾來了超過4千人，十分的熱鬧，大家都走出來，多運動身體就有健康，大家從海功號健走到潮境公園，現場有30攤菲律賓、越南、泰國等東南亞美食，每個攤位有200到300分，民眾都大排長龍，摸彩品有很多腳踏車等非常豐富。

鄭錦洲表示，各國的新住民都來了，穿上自己國家的傳統衣服，也提供故鄉的美食，跳故鄉的舞，很有異國風情，感謝體育署、移民署和基隆市長林右昌的支持，新住民就像兄弟姐妹一樣，大家在美麗的海邊吹海風，吃著異國美食。

台灣體育總會第二、第三任理事長昨晚交接，副總統賴清德到場，賴清德說，在卸任理事長鄭錦洲的帶領下，積極推動全民的體育，每年辦理的全國萬人健行、全國舞藝展演，還有全國新住民健走和嘉年華會，成果輝煌。

新任台灣體育總會理事長汪輝今天表示，鄭錦洲2任8年表現可圈可點，這個重任接給他，體育活動非常需要經費，希望好還要更好。

立委蔡適應、前立委謝國樑、副議長林沛祥、議員陳宜、張顥瀚、鄭文婷等及市長林右昌秘書、移民署及體育署代表等貴賓也都到場。