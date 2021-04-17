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牛結節疹現蹤 花蓮縣府全面巡視養牛場嚴防疫情入侵
台灣傳出「牛結節疹」確診病例，花蓮縣政府加強防疫，第一時間成立緊急防疫應變中心，訪視全縣94場養牛場且免費提供消毒劑和捕蚊燈，嚴加防範疫情入侵。
新北市林口區15日傳出首例甲類傳染病「牛結節疹(Lumpy skin disease)」，花蓮縣政府農業處立即啟動防疫作為，聯繫各鄉鎮市公所在18日前訪視所有養牛場，同時免費提供消毒劑和捕蚊燈。
依據統計，花蓮縣內養牛戶共94戶，在養量約4500頭，花蓮縣府及各公所獸醫師全力投入，目前訪視戶數已經逾半，牛隻都無異狀。
動植物防疫所昨天也派員聯手豐濱鄉公所獸醫，到豐濱鄉原民水牛產銷班宣導牛節結疹防疫消毒作為，提早因應。
農業處表示，雖然國內傳出案例，但牛結節疹並非人畜共通傳染病，請民眾不要過度擔心。
不過，為了維護花蓮縣畜牧產業，縣府已啟動緊急應變措施，生產的肉品都有專業獸醫師把關，且市售乳品皆會進行加熱殺菌處理，讓民眾能夠安心食用，未來待中央採購疫苗到貨後，也會配合中央政策，全面讓縣內牛隻施打疫苗。
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