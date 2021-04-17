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台東縣馬當部落聚會所規畫中 最快暑假啟用

聯合報 / 記者施鴻基／台東即時報導
台東縣府在豐榮及豐樂南區區段徵收，將為馬當部落設置聚會所。圖／縣府提供
台東縣府在豐榮及豐樂南區區段徵收，將為馬當部落設置聚會所。圖／縣府提供

台東市馬當部落是全縣最大原住民部落，30多年來卻缺乏部落聚會所，族人及當地民眾多次向縣府、市公所反映，縣府預定在區段徵收區八19公園用地興建馬當部落聚會所，目前已完成整地工作。地政處表示，新聚會所將為多目標使用公共設施，預計今年中啟動行政作業，暑假期間供部落祭儀使用。

馬當部落有近千戶、超過2500人居住，原住民居住人口中，阿美族約占3成最多，其他族群如排灣、布農和卑南都有，也有閩客等族群。但長久以來都沒有聚會所使用，每年豐年祭還要向外借場地，部落族人期盼能擁有屬於自己的聚會所可用。

縣府地政處表示，馬當部落過去透過台東市公租借場地，以仁昌街旁公園兼兒童遊樂場用地做為臨時部落聚會所，但部落希望獲得永久性、地點方便、設施完善的聚會所。

目前縣府辦理台東縣豐榮及豐樂南區區段徵收作業，就位在部落馬當部落生活圈，縣長饒慶鈴多次參與部落活動，族人不斷反映部落需求，希望縣府協助。

除馬當部落聚會所，同區區段徵收後，將在公18公園用地設置消防分隊，擴大消防救災範圍，也將導入海綿韌性城市概念，以設置透水鋪面、滯洪及水資源再利用設施，打造全縣第一座水環境低衝擊示範社區。

區段徵收 台東 原住民

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