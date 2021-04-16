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乾旱低溫刺激花朵盛開 龍眼蜜大豐收

中央社 / 台東縣16日電

去年至今乾旱，加上今年1月間寒流接連報到，「逆境」刺激植物開花，因此今年龍眼花開好開滿，龍眼蜜迎來10年罕見的大豐收。

這幾天台東蜂農帶著蜜蜂趕往高雄、嘉義，採收盛開的龍眼花蜜，今年龍眼花爆開，雖然雨水少，但花蜜比往年多。

台東關山鎮蜂農童富榮說，這幾天相當忙碌，從民國100年到現在，今年最豐收，每棵龍眼樹都開花開得滿滿的。鹿野鄉蜂農蔡杰憲同樣帶著蜜蜂前往高雄採蜜，他也說，收成真的不錯。

台東林管處輔導卑南鄉利嘉部落的林下經濟養蜂班，不用跑到南部，在部落內就有上百棵的大龍眼樹，12戶班員今年龍眼花蜜採收量比往年超過3成。

養蜂班員打開蜂箱，每一箱都是滿滿的蜂蜜，有的還滿到箱子頂部，一開蜂箱蜜就滴出來。蜂農說，往年打開蜂箱還不一定看到蜜蜂把蜂巢密封起來，今年每個蜂箱的蜜蜂都將蜂巢密封起來，代表蜂巢的蜜滿了。

利嘉村長林肯毅說，利嘉山區有非常多的野生龍眼樹，今年每棵都盛開花朵，部落養的蜜蜂都來採蜜，再回到蜂巢吐蜜，「開心今年大豐收」。

今年不僅龍眼樹爆花，所有3、4月開花的植物也都盛開，百花蜜也大豐收。不過，也有蜂農反映，嘉義以北雖然龍眼樹也開滿了花，但以雄花居多，雄花蜜源不如雌花多，因此蜜源不如南部。

農委會台東區農業改良場副場長、果樹專家盧柏松說，植物碰到了乾旱這種逆境，就會停止「營養生長」，轉換成「生殖生長」要傳宗接代，今年初又碰上有利開花的低溫條件，因此今年的每種花都開得很漂亮。

蜜蜂 台東 嘉義

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