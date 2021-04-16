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傳聞接交通部長 林右昌：目前只想把基隆做好

中央社 / 基隆16日電
林右昌今天表示，他會好好把基隆做好，不做其他思考。聯合報系記者游明煌／攝影
林右昌今天表示，他會好好把基隆做好，不做其他思考。聯合報系記者游明煌／攝影

交通部長林佳龍因台鐵太魯閣號出軌事故下台，外傳基隆市長林右昌是接任熱門人選。林右昌今天說，相信總統府或行政院會作出最好決定，他目前只想把基隆做好，不做其他思考。

林右昌上午參加基隆市110年市民聯合婚禮記者會受訪時說，林佳龍是非常優秀的政治人物，在擔任交通部長期間推動非常多的改革，還有建設工作，大家都有看到林佳龍的成績，而且都非常肯定。林佳龍這次因太魯閣號事故去職，展現有為有守的政治高度和態度。

至於由誰接任交通部長。林右昌認為，相信總統府或行政院會作出最好的決定，至於他個人「謝謝大家的抬愛」，他現在的身分和角色是基隆市長，而且現在基隆有很多重大建設和項目正在如火如荼推動中，10月還有非常重要的城市博覽會要舉辦，這是他對市民的許諾，改變基隆也是他的責任和使命，他會好好把基隆做好，不做其他思考。

媒體追問，還是林右昌的目標是在台北市長。林右昌對此說，去討論政治人物的下一步，他覺得這都想太多了，他會做好本分工作，盡最大的職責把工作做好，這是政治人物應該有的責任：至於後續或者是未來的選舉，留待之後再思考。

基隆 林右昌 林佳龍

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