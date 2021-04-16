影／基隆聯合婚禮抽15組郵輪 在舊漁會古典浪漫風22日報名

基隆市今年聯合婚禮結合「大基隆歷史場景再現整合計畫」，選在剛完成修復的歷史建築舊漁會大樓舉辦古蹟婚禮，並在漁會大樓及色彩屋拍攝唯美古蹟風及浪漫海景風等甜蜜婚紗照，不僅可以讓歷史建築見證浪漫婚禮，還有15組郵輪蜜月禮等大獎讓新人抽獎。

今年市民聯合婚禮將在6月22日登場，自4月22日開放報名，市長林右昌今天舉行記者會，他說，聯合婚禮受到市民歡迎，市府今年順應民意，一口氣把名額從去年的36對提升到50對，希望讓更多的市民朋友有機會參與，而且市府聯合婚禮越來越熱鬧、花樣越來越多，每一年都有不同的特色，從最早在潮境公園、後來在郵輪上舉辦，今年則是利用舊漁會大樓的歷史建築。

市府民政處表示，有意參與新人可在活動網站下載表件填妥後，在4月22日備妥文件到中正區行政大樓7樓現場報名。

今年選在剛完成修復的歷史建築漁會正濱大樓舉辦古蹟婚禮，很有傳統古典浪漫風格，還可在附近色彩屋拍攝唯美古蹟風及浪漫海景風等甜蜜婚紗照。

這次活動也有眾多基隆在地業者加入「辦嫁妝」的行列，包含了連續4年都大力支持婚禮活動的慶安宮與法朵創意婚紗，要給新人增添滿滿喜氣，每對新人都可獲得高效能除濕機1台、結婚書約、市長簽名金鏟子、家庭教育中心提供的海豚樂樂抱枕等滿滿的祝福賀禮。新人們也將享有免費租借法朶創意婚紗贊助的精緻典雅新娘婚紗以及專業婚紗照拍攝。