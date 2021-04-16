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蘇澳第一鮪每公斤8300元賣出 總價近152萬

中央社 / 宜蘭縣16日電

宜蘭蘇澳籍漁船「新永泰號」13日捕獲一尾183公斤黑鮪魚，成今年「蘇澳第一鮪」，今天經拍賣後，以每公斤新台幣8300元由餐廳業者得標，總價151萬8900元。

每年4到7月是宜蘭縣黑鮪魚魚汛期，黑鮪魚營養價值高、肉質鮮美，一向讓喜愛海鮮老饕趨之若鶩。蘇澳鎮南方澳漁港過去一直是台灣黑鮪魚主要產地之一，素有「北蘇澳、南東港」之稱。

今年「屏東第一鮪」重193公斤、身長210公分，4月初以每公斤1萬元標出，追上去年「蘇澳第一鮪」的史上最高價。

「新永泰號」漁船船長郭彥彬13日在日本與那國島東北方海域、台日漁業協議適用海域作業時捕獲一尾黑鮪魚，之後返港經蘇澳區漁會等單位鑑定為活體上岸且重量達183公斤、長230公分，成為今年「蘇澳第一鮪」，並於今天近中午在蘇澳區漁會第三魚貨拍賣場，由宜蘭縣長林姿妙主持拍賣。

縣府表示，拍賣最後由蘇澳當地餐廳業者以每公斤8300元公斤得標，總價151萬8900元。黑鮪魚肉質鮮美，富含DHA、EPA等不飽合脂肪酸與膠質，營養價值極高，歡迎民眾在黑鮪魚季節時到南方澳旅遊、品嘗優質海鮮。

蘇澳 黑鮪魚 海鮮

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