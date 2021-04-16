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影／網美打卡秘境藏基隆女中 「藝術廊道」光影有溫度

聯合報 / 記者游明煌／基隆即時報導
網美打卡秘境藏基隆女中，「藝術廊道」光影有溫度。圖／基隆女中提供
網美打卡秘境藏基隆女中，「藝術廊道」光影有溫度。圖／基隆女中提供

基隆女中最近完成新建「藝術廊道」，光影隨著時間與太陽的位置變化，產生不同面積的彩色光影，不論在室外的廊道下或是透過窗戶與泳池倒映的光影，點綴出古樸校園的新亮點，師生暱稱為「女中大道」，成為學生拍照打卡熱門點，除了提供遮陽避雨，也融入藝術元素。

基隆女中校長陳明印今天說，雨都基隆，學生可說是不能一日無傘，每每看著學生打著傘上學，還要穿著濕衣、鞋上課一整天，真的很不舒服。因此想到百年老校，校門口與教室間並無風雨走廊可通行，為了解決學生淋雨問題與提升學校入口意象，規畫設計兼具晴雨遮護、經濟省水與教學功能的「藝術廊道」。

陳明印表示，藝術廊道以科技藝術為體，以後現代工業藝術，融合舊建築美學，呈現世代衝突的違合美感，營造獨特的入口意象，強化女中的特色文化認同。

基隆女中日前邀請基隆市文化局的演藝團隊「綻放中東舞團」 到校進行環境與舞蹈結合的實驗舞碼，透過不同的藝術元素加入，除了在跨業跨界合作外，更能帶動校園的活潑的氛圍。

女中空拍社學生說，新的藝術廊道讓她們在上學時或行經女中大道，如果遇到雨天鞋子不會一直有濕濕的感覺，如果是晴天也能幫忙遮擋太陽的紫外線輻射。而在社團時間進行空拍的操作時，也能從不同角度看到一條嶄新的彩色裝置從校門口，一直通往學校的大樓，改變女中的入口意象，也可以照顧到更多人在晴天、雨天不受日曬與風雨的影響。

學校表示，藝術廊道融合空間營造、裝置藝術與建築美學的美學境教，具晴雨遮護、省水經濟與教學功能，學生每天可以透過光與影的對話，漫步其中，是很有溫度的設計。

網美打卡秘境藏基隆女中，「藝術廊道」光影有溫度。圖／基隆女中提供
網美打卡秘境藏基隆女中，「藝術廊道」光影有溫度。圖／基隆女中提供
網美打卡秘境藏基隆女中，「藝術廊道」光影有溫度。圖／基隆女中提供
網美打卡秘境藏基隆女中，「藝術廊道」光影有溫度。圖／基隆女中提供
網美打卡秘境藏基隆女中，「藝術廊道」光影有溫度。圖／基隆女中提供
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基隆 空拍 建築

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