繪本「從唐山吃到基隆」傳統美食 國小童營養午餐親嘗

「誰來基隆」系列繪本的第五冊「從唐山吃到基隆」，描述很多傳統美食，基隆市中和國小老師今天帶學生讀繪本後，並安排學生營養午餐品嘗繪本中一道道基隆美食，小朋友吃到紅糟、雞捲、炒年糕、沙茶炒豬肉、豆簽等這些有歷史情感的傳統美食，覺得很新奇。

「從唐山吃到基隆」以基隆歷史為背景，介紹基隆主要的人口組成，其中河洛人占7成、客家人占1成、隨國民政府遷臺的外省人占2成。透過7個不同漢人族群的基隆孩子陳述，從長輩口中得知祖先來自何方？為何而來？並介紹一道祖先帶來的特色食物。

這本書作者蔡沛鈴是基隆媳婦，也是中和國小的學生家長，為了故事真確性，走訪基隆大街小巷實地訪察並品嚐這些食物寫成，透過插畫家謝璧卉的繪筆，讓故事及美食，以生動活潑畫面展現在讀者面前。

中和國小劉汶琪校長說，老師以繪本跨生活和社會領域課程，設計繪本菜單中的食物當作午餐，讓孩子們實際吃到紅糟、雞捲、炒年糕、沙茶炒豬肉、豆簽等這些有著歷史情感的傳統美食，希望孩子對基隆有多一分的認識與多一份愛。