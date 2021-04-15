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繪本「從唐山吃到基隆」傳統美食 國小童營養午餐親嘗

聯合報 / 記者游明煌／基隆即時報導
繪本「從唐山吃到基隆」傳統美食，校方讓國小學童在營養午餐品嚐。圖／基隆市府教育處提供
繪本「從唐山吃到基隆」傳統美食，校方讓國小學童在營養午餐品嚐。圖／基隆市府教育處提供

「誰來基隆」系列繪本的第五冊「從唐山吃到基隆」，描述很多傳統美食，基隆市中和國小老師今天帶學生讀繪本後，並安排學生營養午餐品嘗繪本中一道道基隆美食，小朋友吃到紅糟、雞捲、炒年糕、沙茶炒豬肉、豆簽等這些有歷史情感的傳統美食，覺得很新奇。

「從唐山吃到基隆」以基隆歷史為背景，介紹基隆主要的人口組成，其中河洛人占7成、客家人占1成、隨國民政府遷臺的外省人占2成。透過7個不同漢人族群的基隆孩子陳述，從長輩口中得知祖先來自何方？為何而來？並介紹一道祖先帶來的特色食物。

這本書作者蔡沛鈴是基隆媳婦，也是中和國小的學生家長，為了故事真確性，走訪基隆大街小巷實地訪察並品嚐這些食物寫成，透過插畫家謝璧卉的繪筆，讓故事及美食，以生動活潑畫面展現在讀者面前。

中和國小劉汶琪校長說，老師以繪本跨生活和社會領域課程，設計繪本菜單中的食物當作午餐，讓孩子們實際吃到紅糟、雞捲、炒年糕、沙茶炒豬肉、豆簽等這些有著歷史情感的傳統美食，希望孩子對基隆有多一分的認識與多一份愛。

大小孩子們覺得很新鮮，有的喜歡紅糟肉、有的喜歡雞捲。教育處林祝里處長指出，從繪本中介紹的食物，許多人日後品嚐基隆美食時腦中會浮現基隆故事，了解來自各方的族群，在基隆共生共榮，創造了基隆豐富的飲食文化。

繪本「從唐山吃到基隆」裡的傳統美食，校方讓國小學童在營養午餐品嚐。圖／基隆市府教育處提供
繪本「從唐山吃到基隆」裡的傳統美食，校方讓國小學童在營養午餐品嚐。圖／基隆市府教育處提供
繪本「從唐山吃到基隆」介紹傳統美食，校方讓國小學童在營養午餐品嚐。圖／基隆市府教育處提供
繪本「從唐山吃到基隆」介紹傳統美食，校方讓國小學童在營養午餐品嚐。圖／基隆市府教育處提供
繪本「從唐山吃到基隆」介紹傳統美食，校方讓國小學童在營養午餐品嚐。圖／基隆市府教育處提供
繪本「從唐山吃到基隆」介紹傳統美食，校方讓國小學童在營養午餐品嚐。圖／基隆市府教育處提供

基隆

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