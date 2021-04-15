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台東梅子產期工人少 農會推採梅遊程助農民採收
台東梅子生產面積680公頃，其中，產區50公頃的池上鄉，受氣候影響果實較小，加上人工不足，農民憂採收受無法順利。今年池上鄉農會推出採梅遊程，幫農民節省人工的開銷，提升梅子附加產值。
池上鄉農會表示，採梅旅遊行程推出後，已有多家旅行業者洽詢，行程規畫除安排遊客到梅園來幫忙採果，也有醃製梅子DIY的體驗，間接協助農民解決採梅人力不足的問題，也能創造梅子旅遊商機。
台東梅子目前進入產期，池上鄉50公頃的梅樹結滿果實，但因氣候影響，今年梅子果實較小，需要人力採收，不過，由於採梅工愈來愈少，加上工資成本貴，農民憂心梅子無法順利採收，血本無歸。
「梅子小，就要靠人工採。」吳姓農民說，如果梅子大粒，只要用竹竿敲打或搖樹就會落果，但果實較小就不容易掉下來，需要大量人力手工採收，現在採梅工難找，請工可能會增加人力成本開銷。
旅行社鍾姓導遊說，近年來國人旅遊型態都喜歡親近自然生態環境，其中台東好山好水的條件，非常適合開發這類型的遊程，梅子採收體驗，適合大人小孩參與，接受度也高，相信可以朝觀光果園發展。
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