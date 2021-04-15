個體戶資源回收「保證價格」誘人 紙容器比市價高18倍

近年來因為資源回收的價格不好，使得宜蘭縣回收據點減少。縣政府向環保署爭取補助祭出「保證價格」，只要資收關懷戶配合政府規定的品項進行回收，可以賣到比市價更好價格，以紙容器為例，保證價格比市價高18倍，對於個體戶的收入不無小補。

宜蘭目前有39個社區資源回收小站、200多個向各鄉鎮市公所登記有案的資源回收關懷戶。縣環保局表示，宜蘭自105年起推動村里資源回收站，鼓勵民眾將資源回收物帶去資收站回收，但近年因回收價格在低檔徘徊，許多資源回收站變賣金無法支撐運作，全縣資源回收據點減少約三分之一。

壯圍鄉功勞村社區資收小站在理事長林金虎帶領下，營運狀況很不錯，他們把資源回收物製成童玩及彩繪牆，配合進行環境教育宣導。縣政府環保局今天舉辦觀摩，同時也鼓勵資收關懷戶配合環保署規定的品項回收，獲取較高補貼。

以紙容器為例，市價回收每公斤1元，向鄉鎮市公所登記有案的資源回收關懷戶依照環保署訂定「保證價格」販售，每公斤可賣到18元；寶特瓶市價回收每公斤5元，環保署保證回收價格每公斤12元；玻璃容器單色及雜色目前在市場上都賣不到錢，但是透過該管道每公斤可以賣到7元及6元，相當吸引人。

縣環保局今年向中央爭取1千多萬元補助，用來鼓勵資收關懷戶配合回收，這些個體戶把回收物交給鄉鎮市公所清潔隊，採每月結算一次，最高月補助5000元。